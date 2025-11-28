'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या कोई और...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान? इसी हफ्ते हो सकता है ऐलान

BJP New President: सियासत में कब क्या हो जाए इस बात का आकलन कोई नहीं कर सकता है, राजनीति अक्सर संभावनाओं पर टिकी रहती है, पक्ष-विपक्ष किसी न किसी बात को लेकर एक दूसरे के ऊपर हमलावर रहते हैं. इसी बीच एक बड़ी खबर ये है कि इसी हफ्ते बीजेपी के नए अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है. पिछले तीन दिनों से बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर बैठकें चल रही है. बीजेपी संगठन को एक ऐसे अध्यक्ष की तलाश है जो पार्टी को बुलंदियों पर ले जा सके. बीते मंगलवार को संगठन चुनावों के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मुलाकात की थी. जिसके बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है. बीजेपी अध्यक्ष की रेस में इन 5 नेताओं का नाम सबसे आगे है.

जेपी नड्डा की डिनर पार्टी

बीते दिन बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर डिनर पार्टी थी. इसमें संगठन के कई बड़े नेता पहुंचे थे. इस पार्टी में संगठन के नेताओं को गृहमंत्री अमित शाह ने संदेश भी दिया था. वैसे तो इस डिनर पार्टी का आयोजन बीजेपी की बिहार जीत के लिए किया गया था, हालांकि इसमें बंगाल चुनाव के लिए भी रणनीति बनाई गई. कहा ये भी जा रहा है कि इस डिनर पार्टी में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हुई थी.

इन नामों की हो रही है चर्चा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी हफ्ते बीजेपी अपना नया अध्यक्ष घोषित कर सकती है. अगर हम बैठकों में हो रही चर्चाओं को मानें तो सुनील बंसल, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव जैसे नाम की चर्चा अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे है. हालांकि बीजेपी ने अक्सर ऐसे मौकों पर बड़ा परिवर्तन करके लोगों को हिला दिया है, ऐसे में ये कन्फर्म नहीं है कि पार्टी किसे अध्यक्ष बनाएगी, जानकारी ये भी है कि 28,29 और 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डीपीपी की बैठक होनी है, बैठक की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दोनों शामिल होंगे और इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष को लेकर चर्चा होगी. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष के लिहाज से अगामी दो दिन काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पिछले एक सालों से बीजेपी को नए अध्यक्ष की तलाश है, हालांकि ये बिहार चुनाव की वजह से टल गया था.

जल्द मिल सकता है नया अध्यक्ष

सूत्रों की मानें तो बीते शनिवार को अमित शाह ने बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और पार्टी के कई पदाधिकारियों के साथ लंबी चर्चा की थी. जिसमें नेताओं से बीजेपी अध्यक्ष के नामों का सुझाव भी मांगा गया था. बता दें कि 30 जून 2024 तक जेपी नड्डा के नाम को आगे बढ़ाया गया था लेकिन नए राष्ट्रीय का चुनाव नहीं होने के कारण वे इस पद पर बने हुए हैं. अमित शाह इन दिनों नेताओं के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं बीजेपी को जल्द नया अध्यक्ष मिल जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जनवरी-फरवरी तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हो सकते हैं.