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BJP की नई टीम का ऐलान, स्मृति ईरानी, राम माधव और वसुंधरा राजे की एंट्री ने चौंकाया, होंगे 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम के ऐलान को लेकर सियासी हलचल तेज कर दी है. नई टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के पद पर कई प्रमुख नेताओं के नाम चर्चा में हैं. स्मृति ईरानी, राम माधव और वसुंधरा राजे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका को लेकर राजनीतिक गलियारों में खास चर्चा है.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 17, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:23 PM IST
BJP की नई टीम का ऐलान, स्मृति ईरानी, राम माधव और वसुंधरा राजे की एंट्री ने चौंकाया, होंगे 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
Image Credit: File Photo (नितिन नबीन की नई टीम का ऐलान, स्मृति ईरानी और राम माधव की एंट्री)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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