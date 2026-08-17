संगठन में 'चाणक्य' कहे जाने वाले राम माधव की बड़ी एंट्री! बीजेपी ने बनाए 13 उपाध्यक्ष, देखें पूरी लिस्ट

भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया. पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम में कई पुराने और अनुभवी चेहरों को अहम जिम्मेदारी दी गई है. सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की सूची को लेकर है, जिसमें लंबे समय तक संगठन में अहम भूमिका निभा चुके राम माधव की वापसी हुई है. उनके साथ वसुंधरा राजे सिंधिया और तीरथ सिंह रावत जैसे बड़े नामों को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है.
राम माधव को बीजेपी संगठन में रणनीति और गठबंधन की राजनीति का माहिर माना जाता रहा है. वह पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं. अब उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. संगठन में उनकी वापसी को पार्टी के भीतर महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. राम माधव के अलावा पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. तीरथ सिंह रावत, बैजयंत पांडा और डी. पुरंदेश्वरी जैसे अनुभवी नेताओं को भी इस सूची में जगह मिली है.
बीजेपी की ओर से जारी नई सूची में कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के नाम शामिल हैं. इनमें अलग-अलग राज्यों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है. पूरी सूची इस प्रकार है:
राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन)
श्री बी.एल. संतोष - दिल्ली
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया - राजस्थान
श्री तीरथ सिंह रावत - उत्तराखंड
श्री राम माधव - दिल्ली
श्री बैजयंत जय पांडा - ओडिशा
श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी- आंध्र प्रदेश
श्रीमती रेखा वर्मा - उत्तर प्रदेश
श्रीमती वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी- गुजरात
श्रीमती (डॉ.) भारती प्रवीण पवार - महाराष्ट्र
सरदार मनप्रीत सिंह बादल - पंजाब
श्री लाल सिंह आर्य - मध्य प्रदेश
प्रो. एस. नागराज - कर्नाटक
प्रो. तारिक मंसूर- उत्तर प्रदेश
श्रीमती (डॉ.) मधुचंद कर - पश्चिम बंगाल
राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन)
श्री शिवप्रकाश - मुंबई
श्री सौदान सिंह - चंडीगढ़
राष्ट्रीय महामंत्री
श्री विनोद तावड़े - महाराष्ट्र
श्री सुनील बंसल - दिल्ली
श्री बिप्लब कुमार देब - त्रिपुरा
श्रीमती स्मृति ईरानी - उत्तर प्रदेश
डॉ. सतीश पूनिया - राजस्थान
श्री गजेंद्र पटेल - मध्य प्रदेश
श्री हरीश द्विवेदी - उत्तर प्रदेश
श्री संजय भाटिया - हरियाणा
राष्ट्रीय मंत्री
श्रीमती कविता पाटीदार - मध्य प्रदेश
श्री के. सुरेंद्रन - केरलम्
डॉ. भोला सिंह - उत्तर प्रदेश
डॉ. प्रदीप वर्मा - झारखंड
श्री जगदीश ईश्वरभाई पटेल - गुजरात
डॉ. संदीप पाठक - दिल्ली
श्रीमती फांगनोन कोन्याक- नागालैंड
श्रीमती संगीता यादव - उत्तर प्रदेश
श्री अनिल एंटनी- केरलम्
डॉ. एम. वेंकटेशन - तमिलनाडु
श्री मनोज तिग्गा - पश्चिम बंगाल
श्री सिद्धार्थ शंभु - बिहार
डॉ. स्वदेश सिंह - दिल्ली
श्री मृगांका देव बर्मन - असम
श्री रोहन गुप्ता - गुजरात
श्री जय प्रकाश - दिल्ली
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
श्री पीयूष गोयल - महाराष्ट्र
नई सूची में कई ऐसे नेताओं को भी बरकरार रखा गया है, जो पहले से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. इनमें वसुंधरा राजे, बैजयंत पांडा, रेखा वर्मा और तारिक मंसूर प्रमुख हैं. वहीं राम माधव की वापसी और तीरथ सिंह रावत जैसे नेताओं को नई भूमिका मिलना संगठन में अनुभव को महत्व देने का संकेत माना जा रहा है.
बीजेपी की नई टीम में सिर्फ उपाध्यक्षों की नियुक्ति ही चर्चा में नहीं है. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है. इसके अलावा बीएल संतोष राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) के पद पर बने रहेंगे. पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. पार्टी ने नई राष्ट्रीय टीम में 8 राष्ट्रीय महासचिव और 16 राष्ट्रीय सचिव भी नियुक्त किए हैं. यानी नितिन नबीन की टीम में पुराने अनुभव के साथ कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है.
बीजेपी की नई टीम ऐसे समय सामने आई है, जब पार्टी आने वाले चुनावों को लेकर संगठन को मजबूत करने में जुटी है. नई नियुक्तियों में क्षेत्रीय संतुलन के साथ अनुभवी नेताओं को भी जगह दी गई है. राम माधव, वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी जैसे नेताओं की अहम भूमिकाएं इस नई टीम को खास बनाती हैं. नितिन नबीन के नेतृत्व में बनी इस टीम से अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी की राष्ट्रीय रणनीति और संगठनात्मक कामकाज को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाता है.