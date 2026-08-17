/पूरब से पश्चिम तक... BJP की नई टीम में कैसे साधा गया क्षेत्रीय संतुलन? समझें 2029 का पूरा चुनावी प्लान

भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए ऐसी टीम तैयार की है, जिसमें अनुभव, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सामाजिक समीकरण—तीनों को साथ साधने की कोशिश दिखाई देती है. पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं. खास बात यह है कि अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों से नेताओं को जगह देकर संगठन के केंद्रीय ढांचे को ज्यादा व्यापक बनाने का संकेत दिया गया है.
नई टीम में राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया, उत्तराखंड से तीरथ सिंह रावत, ओडिशा से बैजयंत जय पांडा, आंध्र प्रदेश से डी. पुरंदेश्वरी और पश्चिम बंगाल से मधुचंद्र कर जैसे नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. उत्तर प्रदेश को भी रेखा वर्मा और तारिक मंसूर के रूप में प्रतिनिधित्व मिला है. इसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और कर्नाटक से भी नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में अहम जगह मिली है. यानी सूची को केवल एक या दो बड़े राज्यों तक सीमित रखने के बजाय कई राज्यों को समेटने की कोशिश की गई है.
वसुंधरा राजे की वापसी इस फेरबदल की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं में है. राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रखने वाली राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर पार्टी ने उनके अनुभव को केंद्रीय संगठन में इस्तेमाल करने का रास्ता चुना है. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और ओडिशा के बैजयंत पांडा को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है. इन नियुक्तियों के जरिए उत्तर और पूर्वी भारत के राजनीतिक समीकरणों को संगठन में जगह मिलती दिखाई देती है.
राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाना भी इस फेरबदल का अहम हिस्सा है. वह पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में संगठन और राजनीतिक रणनीति से जुड़े रहे हैं. नई टीम में उनकी वापसी को पुराने संगठनात्मक अनुभव को फिर से इस्तेमाल करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. यह सिर्फ किसी एक राज्य का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कवायद नहीं है. राम माधव जैसे संगठनात्मक अनुभव वाले चेहरे को जगह देकर पार्टी ने अनुभवी नेताओं और नई टीम के बीच एक पुल बनाने की कोशिश भी की है.
नई टीम में डी. पुरंदेश्वरी और एम. नागराजा जैसे नेताओं को जगह मिलना दक्षिण भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है. आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देकर पार्टी ने दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक मौजूदगी को संगठन में बनाए रखने का संकेत दिया है. ओडिशा के बैजयंत पांडा की नियुक्ति भी पूर्वी भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है. इस तरह संगठन में उत्तर भारत के प्रभाव के साथ दक्षिण और पूर्वी राज्यों की हिस्सेदारी को भी जगह मिली है.
उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. यूपी बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्यों में से एक है. ऐसे में राष्ट्रीय टीम में राज्य के एक से ज्यादा चेहरों को जगह मिलना संगठनात्मक और राजनीतिक, दोनों दृष्टियों से अहम माना जा रहा है. तारिक मंसूर की मौजूदगी के जरिए पार्टी ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का संदेश देने की कोशिश की है. नई टीम में कुल छह अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाले नेताओं को जगह मिलने की जानकारी सामने आई है.
क्षेत्रीय संतुलन के साथ महिला नेतृत्व पर भी जोर दिखाई देता है. नई राष्ट्रीय टीम में 10 महिलाओं को जगह दी गई है. इनमें वसुंधरा राजे, डी. पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती प्रवीण पवार और स्मृति ईरानी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं. स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाना भी टीम के बड़े बदलावों में शामिल है. उनके पास सरकार और संगठन, दोनों स्तरों पर काम करने का अनुभव है. ऐसे में उनकी जिम्मेदारी को संगठन और चुनावी राजनीति के बीच समन्वय के नजरिए से भी देखा जा रहा है.
नई टीम को देखें तो क्षेत्रीय संतुलन के साथ सामाजिक विविधता पर भी ध्यान दिया गया है. अलग-अलग राज्यों के नेताओं के अलावा महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन की तस्वीर को ज्यादा विविध बनाने की कोशिश की है. यानी इस फेरबदल का गणित केवल यह नहीं है कि किस राज्य से कितने नेता आए. इसके पीछे यह संदेश भी है कि पार्टी का केंद्रीय संगठन अलग-अलग क्षेत्रों, समुदायों और राजनीतिक अनुभव वाले चेहरों को साथ लेकर चल रहा है.
नई टीम में एक तरफ वसुंधरा राजे और राम माधव जैसे अनुभवी चेहरे वापस आए हैं, तो दूसरी तरफ संगठन में नए चेहरों को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं. यही वजह है कि इसे केवल नियमित फेरबदल के बजाय संगठन में अनुभव और नई ऊर्जा के मिश्रण के तौर पर देखा जा रहा है. बीजेपी की राजनीति में राष्ट्रीय संगठन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है. ऐसे में नितिन नवीन की टीम में अलग-अलग क्षेत्रों को जगह देना आने वाले चुनावी दौर के लिए भी रणनीतिक संकेत माना जा सकता है. खासकर उन राज्यों में जहां पार्टी को अपनी पकड़ मजबूत करनी है, वहां के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देकर संगठन और राज्यों के बीच तालमेल बेहतर करने की कोशिश दिखाई देती है.
कुल मिलाकर बीजेपी की नई टीम में क्षेत्रीय संतुलन किसी एक फार्मूले से नहीं, बल्कि कई स्तरों पर साधने की कोशिश हुई है. राजस्थान से लेकर उत्तराखंड, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक के नेताओं को जगह मिली है. साथ ही महिला और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है. इस लिहाज से नितिन नवीन की नई टीम का संदेश साफ है- संगठन में पुराने अनुभव को बनाए रखते हुए राज्यों की राजनीतिक जरूरतों और सामाजिक प्रतिनिधित्व को भी केंद्रीय ढांचे में जगह देना. अब इस संतुलन का असर आने वाले राज्यों के चुनावों और पार्टी की संगठनात्मक रणनीति में कितना दिखाई देता है, यह देखने वाली बात होगी.