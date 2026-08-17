/बीजेपी की नई टीम में बड़ा उलटफेर! IT सेल प्रमुख अमित मालवीय को नहीं मिली जगह, स्मृति ईरानी की धमाकेदार वापसी

भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया. पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में कई पुराने और अनुभवी चेहरों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो कुछ बड़े नामों की भूमिका बदल दी गई है. सबसे ज्यादा चर्चा अमित मालवीय को लेकर है. लंबे समय से बीजेपी के आईटी सेल की कमान संभाल रहे मालवीय अब इस जिम्मेदारी में नहीं हैं. उनकी जगह दीपक म्हस्के को आईटी सेल का राष्ट्रीय प्रमुख बनाया गया है.
अबकी बार चुनी गई नितिन नवीन की नई टीम में आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को जगह नहीं मिली है. उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक म्हस्के को आईटी सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पार्टी ने सोशल मीडिया नेटवर्क को मजबूत करने के लिए चार राज्यों में नए सोशल मीडिया समन्वयकों की नियुक्ति भी की है.
Congratulations to all the newly appointed office bearers of the BJP. Their appointments come at a crucial juncture as the party prepares to scale newer heights and take its message and organisation to every corner of the country.
I wish to particularly congratulate Shri Deepak…
— Amit Malviya (@amitmalviya) August 17, 2026
बीजेपी के सभी नए पदाधिकारियों को बधाई. उनकी नियुक्ति ऐसे अहम समय पर हुई है जब पार्टी नई ऊंचाइयां छूने और अपने संदेश व संगठन को देश के हर कोने तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है. मैं खास तौर पर श्री दीपक म्हस्के जी को बधाई देना चाहता हूं, जो बीजेपी के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख के तौर पर मेरी जगह लेंगे, और साथ ही सह-संयोजकों श्रीमती प्रीति गांधी जी, श्री शिवानंद द्विवेदी जी, श्री आलोक भट्ट जी और श्री अरुण यादव जी को भी बधाई देता हूं. पिछले एक दशक में मुझे इन सभी के साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य मिला है. मुझे पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी का डिजिटल कम्युनिकेशन नए मुकाम हासिल करेगा और पूरे विश्वास, रचनात्मकता और स्पष्टता के साथ भारत की जन-चर्चा को आकार देना जारी रखेगा.
सोशल मीडिया पर बीजेपी के विशाल समर्थक आधार - जो प्रतिबद्धता, ऊर्जा और नए विचारों से भरा-पूरा समुदाय है - का बहुत-बहुत धन्यवाद. यह परिवार हर उतार-चढ़ाव में साथ खड़ा रहा है और भारत की जन-चर्चा को नई दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है. आप मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और इस मकसद के लिए ताकत का एक अद्भुत स्रोत रहे हैं. इस विभाग की कमान संभालने के दौरान पिछले ग्यारह वर्षों में मुझे आप में से कई लोगों से मिलने और बातचीत करने का मौका मिला, और वे मुलाकातें हमेशा खास रहेंगी. मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी आप पार्टी और मेरे उत्तराधिकारियों को अपना पूरा समर्थन देते रहेंगे. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के नेतृत्व में भारत और भी बड़ी ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है. इस सफर में आपके योगदान को याद रखा जाएगा और सुनहरे शब्दों में दर्ज किया जाएगा.
अमित मालवीय 2015 से बीजेपी के आईटी सेल का नेतृत्व कर रहे थे. पिछले करीब 11 वर्षों में पार्टी के डिजिटल प्रचार और सोशल मीडिया रणनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. खासकर सोशल मीडिया पर विपक्ष के खिलाफ बीजेपी के आक्रामक अभियान में मालवीय पार्टी के प्रमुख चेहरों में गिने जाते रहे हैं.
अमित मालवीय की जगह दीपक म्हस्के की नियुक्ति को बीजेपी के डिजिटल संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है. पार्टी ने चार राज्यों से नए सोशल मीडिया समन्वयक भी नियुक्त किए हैं. इनमें महाराष्ट्र से प्रीति गांधी, दिल्ली से शिवानंद द्विवेदी, उत्तराखंड से आलोक भट्ट और हरियाणा से अरुण यादव शामिल हैं. यानी बीजेपी की नई टीम सिर्फ पदों के फेरबदल तक सीमित नहीं है. संगठन के भीतर जिम्मेदारियों का यह पुनर्वितरण पार्टी की आने वाली राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी तैयारियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
नई टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की वापसी ने भी राजनीतिक हलकों का ध्यान खींचा है. उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है. 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार के बाद ईरानी की सक्रिय राष्ट्रीय भूमिका पहले की तुलना में कम दिखाई दे रही थी. अब संगठन में उन्हें फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना उनकी राजनीति में वापसी के तौर पर देखा जा रहा है. रिपोर्टों के मुताबिक उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है. ऐसे में अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनकी भूमिका अहम हो सकती है.
नितिन नबीन की नई टीम में सिर्फ स्मृति ईरानी ही नहीं, बल्कि कई पुराने और अनुभवी नेताओं की भी वापसी हुई है. पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव समेत 13 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की सूची में तीरथ सिंह रावत, बैजयंत पांडा, डी. पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम. नागराज, तारिक मंसूर और मधुचंद्र कर के नाम भी शामिल हैं. खास बात यह है कि इन 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में छह महिलाएं हैं.
बीजेपी की नई टीम में एक तरफ पुराने और अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, वहीं दूसरी तरफ संगठन के अलग-अलग हिस्सों में नए चेहरों को भी जगह मिली है. पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब आने वाले चुनावों को लेकर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को तेज कर रहे हैं. नई टीम में पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे. केंद्रीय कार्यालय से जुड़ी जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है.