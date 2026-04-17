Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान?

Women Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित न होने पर कांग्रेस जहां इसे लोकतंत्र की जीत मान रही है तो वहीं भाजपा ने इसे बेहद निंदनीय बताया है. बिल पारित न होने पर NDA नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया.

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश न केवल 2029 लोकसभा चुनाव में, बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा. अब सवाल ये है कि आखिर इस बिल के पास न होने पर अब भाजपा का एक्शन प्लान क्या होगा.

भाजपा का अगला प्लान

बिल पास न होने के बाद संसद भवन में NDA फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने विपक्ष के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाने का फैसला लिया गया. मीटिंग में तय किया गया कि जिन विपक्षी दलों के सांसदों की ओर से इस बिल का विरोध किया गया है. उनके संसदीय क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे. यह अभियान एक हफ्ते के अंदर शुरू किया जाएगा. बताया जा रहा है कि भाजपा मुख्यतौर पर यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि पार्टी ने महिलाओं को अधिकार देने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने इसपर अड़ंगा लगाया.

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भाजपा फिर वापस लाएगी बिल?

बता दें कि महिला आरक्षण बिल के लिए हां के पक्ष में 298 तो वहीं न के पक्ष के में 300 वोट पड़े. विपक्ष ने इस बिल के पारित ने होने कारण इसका परिसीमन से संबंध बताया. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा,' हमने कहा था कि हम महिला आरक्षण के समर्थक हैं, लेकिन इसका परिसीमन से कोई लेना देना नहीं है. इन्हें अलग-अलग करें. ये वोट महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है. ये वोट परिसीमन के खिलाफ है.' माना जा रहा है कि बिल के गिरने के बाद भाजपा सरकार इसे फिर से परिसीमन आयोग की सिफारिशों के साथ या उसमें संशोधन करके वापस लाने पर विचार कर सकती है.

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सबसे पहले कब पास हुआ बिल?

बता दें कि महिला आरक्षण बिल पहली बार साल 1996 में पेश हुआ था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव था. उस दौरान देश में मोर्चा सरकार सत्ता में थी. यह बिल तब पास नहीं हो पाया. साल 2010 में यह बिल राज्यसभा में पास हो गया था, हालांकि यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका. साल 2023 में भाजपा की केंद्र सरकार ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नाम से दोबारा महिला आरक्षण बिल पेश किया. यह बिल लोकसभा-राज्यसभा में पास हो चुका है. कई दलों ने इस बिल का स्वागत किया था. वहीं आज 17 अप्रैल 2026 को भाजपा सरकार की ओर से पेश किया गया महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल (131वां संशोधन विधेयक, 2026) लोकसभा में पारित नहीं हो सका. इस बिल को दो तिहाई बहमुत नहीं मिला.