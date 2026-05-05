Video: 1980 से संघर्ष देखा, आज जीत देखी...बंगाल में भाजपा के सबसे पुराने कार्यकर्ता जीत पर रो पड़े

BJP Worker Emotional Video: पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत के बाद एक वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता का भावुक वीडियो सामने आया, जिसमें वे 1980 से अपने संघर्ष को याद करते हुए रो पड़े. BJP से जुड़े इस कार्यकर्ता ने जीत को दशकों की मेहनत और समर्पण का परिणाम बताया. उनका वीडियो X पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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BJP Bengal Victory Reaction: पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत के बाद भावुक कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता तपन मल्लिक खुशी के आँसू बहाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सफर और संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि यह जीत सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत और समर्पण का फल है.
तपन मल्लिक ने बताया कि वे 1980 के दशक से पार्टी से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि मैं 1980 से VCR देखता था… उस समय से ही विचारधारा से जुड़ गया था. उनका यह बयान उस दौर की याद दिलाता है जब तकनीक सीमित थी, लेकिन राजनीतिक जुड़ाव और विचारधारा के प्रति समर्पण मजबूत था.
बातचीत के दौरान मल्लिक बाबरी मस्जिद आंदोलन के समय को याद कर भावुक हो गए. उन्होंने उस दौर के संघर्ष, कारसेवा और कार्यकर्ताओं के त्याग का जिक्र करते हुए कहा कि आज की जीत उन सभी बलिदानों का परिणाम है. उनके शब्दों में, वो संघर्ष, वो कुर्बानी… सब आज मीठी जीत में बदल गया है.
वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता तपन मल्लिक जी बाबरी मस्जिद काल की याद में भावुक हो गए.. उनकी बातें सुनकर आँखें नम हो जाती हैं
वो संघर्ष, वो क़ुर्बानी, वो कारसेवा.. सब मीठी विजय में बदल गया!
यह स्वीट स्वीट विक्ट्री हर एक भाजपा कार्यकर्ता को समर्पित!
pic.twitter.com/T1d8DE6sFq
— Arun Yadav (@BeingArun28) May 5, 2026
तपन मल्लिक ने इस जीत को स्वीट स्वीट विक्ट्री बताते हुए कहा कि यह हर उस कार्यकर्ता को समर्पित है, जिसने वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ के पार्टी के लिए काम किया. मल्लिक के मुताबिक, यह जीत सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले हर कार्यकर्ता की है.
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तपन मल्लिक का यह भावुक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और उनके समर्पण व भावनाओं की सराहना कर रहे हैं. यह घटना राजनीति से परे एक मानवीय पहलू को उजागर करती है. तपन मल्लिक की आंखों में आए आंसू यह दिखाते हैं कि राजनीति में जीत केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा, संघर्ष और विश्वास की परिणति भी होती है.
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