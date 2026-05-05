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Hindi NewsदेशVideo: 1980 से संघर्ष देखा, आज जीत देखी...बंगाल में भाजपा के सबसे पुराने कार्यकर्ता जीत पर रो पड़े

Video: 1980 से संघर्ष देखा, आज जीत देखी...बंगाल में भाजपा के सबसे पुराने कार्यकर्ता जीत पर रो पड़े

BJP Worker Emotional Video: पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत के बाद एक वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता का भावुक वीडियो सामने आया, जिसमें वे 1980 से अपने संघर्ष को याद करते हुए रो पड़े. BJP से जुड़े इस कार्यकर्ता ने जीत को दशकों की मेहनत और समर्पण का परिणाम बताया. उनका वीडियो X पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 05, 2026, 02:21 PM IST
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बंगाल विधानसभा चुनाव
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BJP Bengal Victory Reaction: पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत के बाद भावुक कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता तपन मल्लिक खुशी के आँसू बहाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सफर और संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि यह जीत सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत और समर्पण का फल है.

VCR के दौर से जुड़ा हूं विचारधारा से

तपन मल्लिक ने बताया कि वे 1980 के दशक से पार्टी से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि मैं 1980 से VCR देखता था… उस समय से ही विचारधारा से जुड़ गया था. उनका यह बयान उस दौर की याद दिलाता है जब तकनीक सीमित थी, लेकिन राजनीतिक जुड़ाव और विचारधारा के प्रति समर्पण मजबूत था.

बाबरी आंदोलन की यादें और भावनात्मक पल

बातचीत के दौरान मल्लिक बाबरी मस्जिद आंदोलन के समय को याद कर भावुक हो गए. उन्होंने उस दौर के संघर्ष, कारसेवा और कार्यकर्ताओं के त्याग का जिक्र करते हुए कहा कि आज की जीत उन सभी बलिदानों का परिणाम है. उनके शब्दों में, वो संघर्ष, वो कुर्बानी… सब आज मीठी जीत में बदल गया है.

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हर कार्यकर्ता को समर्पित है यह जीत

तपन मल्लिक ने इस जीत को स्वीट स्वीट विक्ट्री बताते हुए कहा कि यह हर उस कार्यकर्ता को समर्पित है, जिसने वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ के पार्टी के लिए काम किया. मल्लिक के मुताबिक, यह जीत सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले हर कार्यकर्ता की है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

तपन मल्लिक का यह भावुक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और उनके समर्पण व भावनाओं की सराहना कर रहे हैं. यह घटना राजनीति से परे एक मानवीय पहलू को उजागर करती है. तपन मल्लिक की आंखों में आए आंसू यह दिखाते हैं कि राजनीति में जीत केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा, संघर्ष और विश्वास की परिणति भी होती है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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