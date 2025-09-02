Sabrimala Global Ayappa Summit: इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Sabrimala Global Ayappa Summit: इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी

Sabrimala Temple Controversy: ये मुद्दा बीजेपी के लिए दोधारी तलवार जैसा बन गया है. अगर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोलती है तो धार्मिक संगठनों से टकराने की स्थिति पैदा हो जाएगी और अगर वो चुप रहती है तो इसका पूरा राजनीतिक लाभ एलडीएफ ले जाएगी. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:16 AM IST
Sabrimala Global Ayappa Summit: इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी

Global Ayappa Summit: केरल की सत्तारूढ़ CPI(M) नेतृत्व वाली LDF सरकार ने आगामी 20 सितंबर को एक महत्वाकांक्षी और भावनात्मक पहल की है ‘ग्लोबल अयप्पा संगमम’, जो सबरीमाला के भगवान अयप्पा के भक्तों का एक वैश्विक सम्मेलन है. इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पी. विजयन करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री की ये पहल दर्शाती है कि राज्य सरकार इस धार्मिक-सांस्कृतिक पहल को उच्च प्राथमिकता दे रही है. हालांकि इस पहल ने केरल की राजनीति में एक अप्रत्याशित मोड़ ला दिया है. इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस आयोजन को लेकर LDF को घेरने की रणनीति बनाई थी. बीजेपी को इस बात की उम्मीद थी कि वह इस पहल को 'धर्म पर राजनीतिकरण' के तौर पर प्रस्तुत करके हिंदू समुदाय में समर्थन मजबूत करेगी लेकिन इस बार समीकरण बदल गए.

केरल राज्य के कई प्रमुख हिंदू संगठनों ने 'ग्लोबल अयप्पा संगमम' का समर्थन कर दिया जिससे बीजेपी की रणनीति कमजोर पड़ गई है. अब ये मुद्दा बीजेपी के लिए दोधारी तलवार जैसा बन गया है. अगर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोलती है तो धार्मिक संगठनों से टकराने की स्थिति पैदा हो जाएगी और अगर वो चुप रहती है तो इसका पूरा राजनीतिक लाभ एलडीएफ ले जाएगी. ऐसे में बीजेपी ने बैकफुट पर जाने का निर्णय लिया और अब वो इस मुद्दे पर डिफेंसिव मोड में आ गई है. वहीं केरल की LDF सरकार को एक धार्मिक-सांस्कृतिक समावेशन की समर्थक और समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद करने वाली सरकार के रूप में पेश करने का अवसर मिला है. 

‘ग्लोबल अयप्पा संगमम’ से LDF को लाभ, बीजेपी को झटका!
केरल की राजनीति में सबरीमाला एक भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दा रहा है. ऐसे में जब LDF सरकार ने अयप्पा भक्तों के लिए ‘ग्लोबल अयप्पा संगमम’ जैसे भव्य सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की, तो यह सिर्फ एक धार्मिक पहल नहीं रही बल्कि इसका असर सीधे राजनीतिक समीकरणों पर भी दिखाई देने लगा है. इस आयोजन को लेकर सबसे अहम मोड़ तब आया जब राज्य के दो प्रमुख और प्रभावशाली हिंदू संगठनों ने सरकार के कदम का खुलकर समर्थन कर दिया.

डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!

NSS और SNDP हिन्दू संगठनों किया LDF का समर्थन
नायर सर्विस सोसायटी (NSS) जो उच्च जाति के नायर समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है और श्री नारायण धर्म परिपालना योगम (SNDP) जो पिछड़े एझावा समुदाय की सबसे बड़ी संस्था है. इन दोनों संगठनों का समर्थन सामान्य नहीं माना जा रहा खासकर तब जब अगले साल राज्य विधानसभा चुनाव और उससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं. NSS और SNDP दोनों का हिंदू मतदाताओं पर सीधा प्रभाव है और इनकी स्थिति राज्य की सामाजिक-राजनीतिक संरचना में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है.

वामपंथी दलों की हिंदू समाज में बढ़ती स्वीकार्यता
वर्षों तक ‘धर्मनिरपेक्ष’ और अक्सर ‘हिंदू भावनाओं से दूरी’ रखने के आरोप झेलने वाली CPI(M)-नेतृत्व वाली LDF सरकार अब हिंदू संगठनों के समर्थन के साथ एक नया राजनीतिक आधार तैयार करती दिख रही है. यह संकेत है कि वामपंथ अब धार्मिक समुदायों के साथ संवाद और सांस्कृतिक साझेदारी को भी अपनी रणनीति का हिस्सा बना रहा है. इस तरह का पहला आयोजन, यह सम्मेलन त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की 75वीं वर्षगांठ को चिह्नित करेगा, जो एक राज्य सरकारी निकाय है और सबरिमाला मंदिर का प्रबंधन करता है.

बीजेपी के लिए रणनीतिक झटका
सबरीमाला मुद्दे पर लंबे समय से मुखर रहने वाली बीजेपी को इस बार उम्मीद थी कि वह धार्मिक भावनाओं के सहारे राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करेगी. लेकिन NSS और SNDP जैसे संगठनों द्वारा LDF सरकार का समर्थन किए जाने से बीजेपी की रणनीति को तगड़ा झटका लगा है. इससे बीजेपी को हिंदू एकजुटता का दावा दोहराना मुश्किल हो रहा है और वह इस मुद्दे पर बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है.सियासी विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम राज्य के चुनावी परिदृश्य में एक निर्णायक मोड़ ला सकता है जहां धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ-साथ राजनीतिक रणनीति का नया चेहरा उभर रहा है.

Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन

 

;