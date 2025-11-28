'सोनिया और खरगे सब करवा रहे...', कर्नाटक सियासी ड्रामे पर बोली बीजेपी; सिद्धारमैया बोले All is Well

Karnataka Politics: कर्नाटक में लीडरशिप विवाद के बीच कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने कहा, 'मैं दिल्ली ज़रूर जाऊंगा. यह हमारा मंदिर है. कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है और दिल्ली हमेशा हमें गाइड करेगी. जब वे मुझे, पार्टी नेताओं और CM को बुलाएंगे तो हम वहां जाएंगे...मेरी कम्युनिटी कांग्रेस है.
Karnataka Political Drama: कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर 2.5-2.5 साल के बंटवारे को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. वहीं इस बीच शुक्रवार (28 नवंबर) को सूबे की सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एकता दिखाने की कोशिश की. उन्होंने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक फोटो शेयर की जिसमें दोनों नेता एकसाथ नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही दावा भी किया कि कर्नाटक में 'ऑल इज वेल' वहीं बीजेपी ने कर्नाटक सियासी घमासान को लेकर कहा है कि इसके पीछे सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ है. अब इन बातों को लेकर सूबे में सियासी घमासान तेज हो गया है.
वहीं सूबे में लीडरशिप को लेकर मचे इस घमासान में कर्नाटक के मंत्री केएच मुनियप्पा ने कहा, 'इसे सुलझाने के लिए, मैं पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और मैडम सोनिया गांधी से अपील करता हूं कि वे उन्हें (CM और Dy CM) बुलाएं, ताकि सरकार अच्छे से काम कर सके...CM और Dy CM को एक साथ बैठकर जल्द ही फैसला लेना चाहिए.' वहीं लीडरशिप विवाद के बीच कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने कहा, 'मैं दिल्ली ज़रूर जाऊंगा. यह हमारा मंदिर है. कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है और दिल्ली हमेशा हमें गाइड करेगी. जब वे मुझे, पार्टी नेताओं और CM को बुलाएंगे तो हम वहां जाएंगे...मेरी कम्युनिटी कांग्रेस है. मैं एक कम्युनिटी से हो सकता हूं, लेकिन मेरा प्यार समाज के सभी वर्गों के लिए है...मुझे कुछ नहीं चाहिए. मेरी पार्टी फैसला करेगी.'
#WATCH | Delhi: On Karnataka CM tussle, BJP leader Shahnawaz Hussain says, "Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi are instigating a fight between DK Shivakumar and Siddaramaiah. Kharge is also involved, as he hails from Karnataka. He, too, has a strong desire to become… pic.twitter.com/RJdjMb2BD3
— ANI (@ANI) November 28, 2025
कर्नाटक घमासान के लिए सोनिया और खरगे जिम्मेदार: BJP
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की खींचतान को लेकर डीके शिव CM की खींचतान पर BJP नेता शाहनवाज़ हुसैन ने कहा, 'कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच लड़ाई करवा रहे हैं. खरगे भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि वे कर्नाटक से हैं. उन्हें भी मुख्यमंत्री बनने की बहुत इच्छा है... उन्हें भी दोनों के बीच इस लड़ाई में थोड़ी खुशी महसूस हो रही है. डीके शिवकुमार ने ट्वीट किया था कि किसी ने उन्हें एक बात बताई... सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हमें बताना चाहिए कि क्या उन्होंने कोई वादा किया था... डीके शिवकुमार खुद को सोनिया गांधी का गोद लिया हुआ बेटा मानते हैं, फिर भी वे बिना किसी मकसद के घूमते रहते हैं. कर्नाटक में कुछ तो गड़बड़ है.'
एक ही मंच पर साथ दिखे डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया
कर्नाटक में मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री महिला और बाल कल्याण विभाग ने कर्नाटक में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की 'गोल्डन जुबली', बाल दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटिजन्स डे अवॉर्ड सेरेमनी का उद्घाटन किया. जो बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड्स में ऑर्गनाइज किया गया था और बाद में महिला और बाल कल्याण विभाग के बड़े प्रोजेक्ट्स और गृहलक्ष्मी सहकार ऐप को लॉन्च किया. इस दौरान डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया एक साथ एक ही मंच पर दिखाई दिए थे.
