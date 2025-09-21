Karnataka News: 'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे इस्तेमाल', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया, BJP के विरोध को बताया 'बेतुका'
Karnataka News: 'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे इस्तेमाल', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया, BJP के विरोध को बताया 'बेतुका'

Karnataka Caste Survey Controversy: कर्नाटक में जाति सर्वे को लेकर विवाद शुरु हो गया है. बीजेपी ने सर्वे करने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए गवर्नर से हस्तक्षेप करने की मांग की है. जिस पर कांग्रेस बौखला गई है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 21, 2025, 03:37 PM IST
Karnataka News: 'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे इस्तेमाल', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया, BJP के विरोध को बताया 'बेतुका'

What is the Karnataka Caste Survey Controversy: कर्नाटक में सोमवार से होने वाले जाति सर्वे पर विवाद तेज हो गया है. बीजेपी इस सर्वे का जबरदस्त विरोध कर रही है और उसने इसमें हस्तक्षेप करने के लिए गवर्नर से मांग की है. भाजपा का मानना है कि यह सर्वे कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जातिगत आधार पर अपने वोट बैंक को मजबूत करना है. वहीं सत्तारुढ़ कांग्रेस इसे जनकल्याण के लिए उपयोगी बताते हुए इसका समर्थन कर रही है. 

पिछले सर्वे पर भड़क गई थी ये जातियां

बताते चलें कि राज्य सरकार ने 2015 में जाति सर्वे करवाया था, जिसमें वोकालिगा और लिंगायत जैसी प्रभावशाली जातियों की आबादी को कम (10-11%) दिखाया गया था. इससे इन जातियों के लोग नाराज हो गए और उन्होंने इसमें घपले का आरोप लगाते हुए दोबारा सर्वे की मांग की. ये दोनों समुदाय भाजपा के पारंपरिक समर्थक रहे हैं, इसलिए उसने भी दोबारा सर्वे की मांग बुलंद की. दस साल पहले हुए इस सर्वे में रिपोर्ट में OBC को 51% और मुसलमानों को 8% आरक्षण की सिफारिश भी की गई थी, जिस पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी ने अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के आरोप लगाए थे.

अब बीजेपी की आपत्ति सर्वे के तरीके को लेकर है. वह कह रही है कि मीटर रीडरों को जनगणना का काम दे दिया गया है, जो लोगों के घरों के बाहर स्टिकर लगाकर उनकी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं. इसलिए वह इस मामले में राज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग कर रही है. 

कांग्रेस की लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश

इन मुद्दों पर हो रहे बवाल के बीच अब कांग्रेस सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है. राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होने वाले जाति सर्वेक्षण से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करेगी. उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'कुछ नहीं होगा, चिंता न करें. हम सभी समस्याओं और मुद्दों को हल करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी समस्याएं सुलझ जाएं और हम एक नया सर्वेक्षण लेकर आएं.''

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा कि जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग किसी आरक्षण के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि जरूरतमंदों के लिए सरकारी योजनाओं में इसका इस्तेमाल हो सकता है. उन्होंने कहा, 'यह किसी खास जाति का सवाल नहीं है. यह केवल प्रत्येक जाति की संख्या गिनने के लिए है. इसका उपयोग किसी आरक्षण के लिए नहीं होगा.'

सरकारी योजना बनाने में आंकड़ों का इस्तेमाल

उन्होंने आगे कहा,'यह देखना है कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा या प्रगति के मामले में ये समुदाय कितना आगे बढ़े हैं. इसके बाद, इन आंकड़ों का उपयोग सरकारी योजनाओं या उन लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने में किया जा सकता है जो वंचित रहे हैं. यही इस गणना का मूल उद्देश्य है.'

इससे पहले सीएम सिद्धारमैया ने भी शनिवार को गदग में मीडिया से बातचीत करते हुए सर्वे का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जाति सर्वेक्षण कराने के लिए प्रतिबद्ध है और यह वंचित समुदायों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ जाति गणना नहीं, बल्कि राज्य के सामाजिक ढांचे का व्यापक मूल्यांकन है.

'केंद्र सर्वे कराएगा तो क्या उसमें भी साजिश होगी'

सिद्धारमैया ने कहा, 'राज्य में प्रस्तावित सर्वेक्षण केवल जाति सर्वेक्षण नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण है. यह सर्वेक्षण लोगों की जाति के साथ-साथ उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का विवरण प्राप्त करके वंचितों को समान अवसर प्रदान करने के लिए किया जा रहा है.'

सर्वेक्षण को लेकर आलोचनाओं और साजिश के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'केंद्र सरकार भी जाति सर्वेक्षण कराएगी, तो क्या उसमें भी साजिश होगी? किसी मंत्री ने सर्वेक्षण का विरोध नहीं किया है. समाज में समानता लाने के लिए सरकारी योजनाओं में गरीबों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.'

सर्वे में जाति को बांटने का सवाल नहीं- सिद्धारमैया

भाजपा द्वारा राज्यपाल से सर्वेक्षण के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करने पर उन्होंने कहा, 'भाजपा सर्वेक्षण के मुद्दे पर राजनीति कर रही है. सर्वेक्षण में जाति को बांटने का कोई सवाल ही नहीं है.'

कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में शामिल करने के बारे में उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने कुरुबा समुदाय को एसटी में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को वापस कर दिया है. सरकार इसका स्पष्टीकरण देगी. किसी समुदाय को एसटी में शामिल करने का फैसला केंद्र सरकार लेगी.

