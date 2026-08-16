/BJP के अंदर की पूरी व्यवस्था समझिए: अध्यक्ष से बूथ तक कौन-कौन से पद, किसकी क्या होती है जिम्मेदारी?

बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में बड़े पीढ़ीगत बदलाव की तैयारी पूरी हो चुकी है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा कभी भी हो सकती है. इस नई संरचना में अगली पीढ़ी के नेताओं, युवाओं और महिला चेहरों को आगे लाने पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा. संगठन विस्तार के तुरंत बाद सरकार और पार्टी के बीच नेताओं की नई जिम्मेदारियों का ऐलान संभव है.
शीर्ष स्तर पर होने वाले इन बड़े बदलावों की संभावना के बीच यह समझना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जमीनी बूथ स्तर तक कौन-कौन से पद होते हैं और किसकी क्या जिम्मेदारी तय होती है.
|क्रमांक
|संगठन का पद
|वर्तमान के पदाधिकारियों की संख्या
|1
|राष्ट्रीय अध्यक्ष
|1
|2
|राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
|11
|3
|राष्ट्रीय महासचिव
|6
|4
|राष्ट्रीय महासचिव (संगठन)
|1
|5
|राष्ट्रीय सचिव
|11
|6
|कोषाध्यक्ष
|1
|7
|संयुक्त कोषाध्यक्ष
|1
|8
|कार्यालय सचिव
|1
|9
|प्रभारी राष्ट्रीय आईटी और सोशल मीडिया
|1
|10
|राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा मोर्चा)
|1
|11
|राष्ट्रीय अध्यक्ष - महिला मोर्चा
|1
|12
|राष्ट्रीय अध्यक्ष - ओबीसी मोर्चा
|1
|13
|राष्ट्रीय अध्यक्ष - किसान मोर्चा
|1
|14
|राष्ट्रीय अध्यक्ष - एस.सी. मोर्चा
|1
|15
|राष्ट्रीय अध्यक्ष - एस.टी. मोर्चा
|1
|16
|राष्ट्रीय अध्यक्ष - अल्पसंख्यक मोर्चा
|1
|17
|मुख्य प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी
|1
|18
|मीडिया सह-प्रभारी
|1
सोर्स: (bjp.org)
मार्गदर्शक मंडल (4 सदस्य): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह.
संसदीय बोर्ड (12 सदस्य): पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, जो सरकार और संगठन के बीच समन्वय तथा प्रमुख राजनीतिक मामलों पर अंतिम फैसला करती है. इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा और बी.एल. संतोष सहित प्रमुख नेता शामिल हैं.
केंद्रीय चुनाव समिति (CEC): इसमें संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ-साथ देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव और वनथी श्रीनिवासन जैसे नेता शामिल हैं.