Advertisement
trendingNow13092370
Hindi NewsदेशBJP में अब ऑडिशन से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल, क्या गेमचेंजर साबित होगा नितिन नवीन का प्लान?

BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल, क्या गेमचेंजर साबित होगा नितिन नवीन का प्लान?

BJP Organizational Changes: बीजेपी के नए अध्यक्ष की नजर चुनावी राज्यों पर है. नितिन नवीन अपनी एक बेहतरीन टीम तैयार करने पर फोकस कर रहे हैं. ऐसे में चुनावी राज्य में अच्छा प्रदर्शन करने वाले नेताओं को मौका मिल सकता है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 31, 2026, 10:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल, क्या गेमचेंजर साबित होगा नितिन नवीन का प्लान?

BJP President: बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन चुनावी राज्यों पर फोकस करने लगे हैं. भाजपा अध्यक्ष ने अपनी टीम बनाने के लिए पहला और ठोस कदम उठाया है. जिसके जरिए आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए चुने जा रहे देश भर के BJP नेताओं को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर नए पार्टी प्रेसिडेंट नितिन नवीन की टीम में शामिल होने का मौका मिल सकता है. इसे चुनाव वाले राज्य के नेताओं के लिए ऑडिशन माना जा रहा है. 

कुछ महीनों में होगा चुनाव
BJP सूत्रों ने कहा कि पार्टी के नेशनल रैंक के करीब एक दर्जन नेताओं, जिनमें से कुछ का राजधानी के पॉलिटिकल सर्कल से साफ कनेक्शन है. उन्हें असम के लिए चुना गया है. असम उन राज्यों में से एक है जहां पर नवीन ने चार्ज संभालने के बाद दौरा किया था. कहा ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लिए भी ऐसी ही टीमें बनाने का प्रोसेस चल रहा है. इन चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं.

पुल का काम करेगी टीम
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर एक BJP नेता ने कहा कि असम के लिए यह टीम राज्य में BJP और RSS और नई दिल्ली में नेशनल लीडरशिप के बीच पुल का काम करेगी. राज्य के चुनाव इंचार्ज बैजयंत ‘जय’ पांडा की पूरी लीडरशिप में युवा और अनुभवी दोनों तरह के लोग शामिल हैं. इसे BJP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइजेशन) बी एल संतोष ने पिछले हफ्ते बनाया था.

Add Zee News as a Preferred Source

टीम में शामिल हैं ये नेता
टीम का हिस्सा बनने के लिए चुने गए नेताओं में नई दिल्ली की MP बांसुरी स्वराज, दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा, आर के पुरम के MLA अनिल शर्मा, और उत्तम नगर के MLA पवन शर्मा को एक से दो लोकसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े मामलों के मैनेजमेंट के लिए पूरे राज्य में खास काम दिए गए हैं. एक अन्य नेता ने कहा कि इस टीम में राज्यसभा MP दीपक प्रकाश और नेशनल सेक्रेटरी अलका गुर्जर जैसे “जाने-माने लोग” भी शामिल हैं और ये टीम “पक्के और वफादार कार्यकर्ताओं” से बनी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

BJP president

Trending news

महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
sharad pawar
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
NOTAM For Bay of Bengal
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
bengaluru news
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
Maharashtra politics
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
Himachal Pradesh
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
india arab foreign ministers meeting
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
DNA
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?