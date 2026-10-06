BJP की मदद ज्ञानेश नहीं 'गणेश जी' करते हैं...,' विपक्ष की SIR के खिलाफ रैली पर पात्रा का हमला

SIR रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी के लिए विपक्ष के मार्च पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए इसे संवैधानिक संस्थाओं पर हुआ नया हमला बताया है. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष झूठ की राजनीति कर रहा है. राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए एक बार फिर से माहौल बनाने के लिए इन लोगों ने चुनाव आयोग और सीईसी ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाया है. विपक्ष का यह प्रयास भारत के लोकतंत्र पर हमला है. पात्रा ने कहा कि विपक्ष झूठ बेच रहा है, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम जनता को सच बताएं.
पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे ये भी कहा, ' राहुल गांधी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है. अरे राहुल को कब तक लॉन्च करते रहेंगे. कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के साथ राहुल को लॉन्च करने के लिए खुलेआम अराजकता फैला रही है. विपक्ष एसआईआर और चुनाव आयोग को लेकर बार-बार भ्रम फैलाने में लगा है. SIR को लेकर बार-बार अफवाह फैलाई जा रही है. पहले इन्होंने EVM को निशाना बनाया, अब मुख्य चुनाव आयुक्त के पीछे पड़े हैं.'
पात्रा ने आगे कहा, 'कुछ दिन से CEC के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है. राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं. अपनी पोस्ट में राहुल गांधी ने 4 झूठ बोले. राहुल गांधी ने तो फॉर्म 6 तक को लेकर झूठ बोला है.' फॉर्म-6 में चुनाव आयोग ने कोई बदलाव नहीं किया है. एसआईआर को लेकर अफवाह और झूठ फैलाया जा रहा है, सच्चाई इससे बदल नहीं सकती. एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट का ही नहीं, पूरे लोकतंत्र का शुद्धिकरण है. ये नेता अनुभव कर चुके हैं कि ये कभी सत्ता में नहीं आएंगे. इसलिए फड़फड़ा रहे हैं. बंगाल में जिस तरह से लोगो ने पटकनी दी है , इससे इनका मनोबल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है.'
बीजेपी नेता ने आगे ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया है. चुनाव आयोग ने खुद राहुल गांधी के झूठ का फैक्ट चेक किया है. आज वो चुनाव आयुक्तों पर आरोप लगाए जा रहे हैं. सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं. एक करोड़ डुप्लीकेट वोटर्स के नाम काटे गए, क्या गलत हुआ. कई लोगों के पास दो-दो वोटर आईडी थे, एक ही शख्स दो-दो बार वोट डालता था वो अब नहीं होगा.
1.1993 तक चुनाव आयुक्त का चयन केवल एक व्यक्ति करता था, उस समय का प्रधानमंत्री. तो क्या आप अपना पपेट बिठाते थे?
2.बैलट पेपर से चुनाव करने की मांग करने वाले भूल गए? EVM राजीव गांधी लाए थे?
3. EVM से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बार सांसद बने, तो क्या वो भी वोट चोरी से सांसद बने थे?
4. क्या मृतकों का नाम वोटर लिस्ट से हटाना गलत है?
5. फॉर्म-6 जिसमें कभी बदलाव नहीं हुआ, उस पर क्यों झूठ बोला?
6. जीते तो ठीक हारे तो ईवीएम खराब यानी कर्नाटक, केरल और हिमाचल चुनाव क्या वोट चोरी से बनी?
7. तेलंगाना और पंजाब की सरकार क्या वोट चोरी से बनी?
8. क्या वोट चोरी से 2024 के संसदीय चुनावों में कांग्रेस की 99 सीटें आईं?
9. ये लोग झूठा नैरेटिव क्यों फैला रहे हैं.
10. BLO जब जाते है तो 3 करोड़ लोग अनुपस्थित रहते है तो क्या यह उनकी गलती है ?
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच पात्रा ने ये भी बताया कि बीजेपी ज्ञानेश नहीं गणेशजी की मदद से चुनाव जीतती है.