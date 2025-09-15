प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को इस तरह से मनाएगी पार्टी, BJP ने तैयार किया 15 दिनों का ये खास प्लान

भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए एक भव्य प्लान तैयार किया है. पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए पार्टी 15 दिनों का भव्य आयोजन कर रही है. दरअसल पार्टी ने संगठन के साथ मिलकर एक समन्वय बैठक की जिसमें पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर ये तय किया गया कि बीजेपी और सरकार मिलकर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएंगी. पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर यह रणनीति संघ, सरकार और संगठन की समन्वय बैठक में तय की गई. सेवा पखवाड़ा के दौरान पार्टी समाज के हर तबके के लोगों के बीच पहुंचने की तैयारी कर रही है.

ये प्लान संघ, संगठन और सरकार की विचारधारा को विस्तार देने के लिए तैयार किया गया है. सेवा पखवाड़ा के दिन नए लोगों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है. संघ का शताब्दी वर्ष का उत्साह विजय दशमी से शुरू होगा जो अगले साल विजयदशमी तक जारी रहेगा इसको लेकर भी बीजेपी के सहयोग पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई. बैठक में संघ के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख कृपाशंकर क्षेत्र संचालक अनिल कुमार प्रांत प्रचारक कौशल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे.

देशव्यापी और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों का ऐलान

बीजेपी ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 'सेवा पखवाड़ा 2025' के तहत देशव्यापी सेवा और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों की घोषणा की है. यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के साथ-साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को समर्पित होगी. तमिलनाडु बीजेपी के प्रवक्ता और सेवा पखवाड़ा राज्य समन्वयक एएनएस प्रसाद के अनुसार, इस अभियान में राज्य भर में 75 प्रमुख आयोजन होंगे, जिनका उद्देश्य सेवा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना है.

'वोकल फॉर लोकल' से ट्रंप के टैरिफ को भी देंगे चुनौती

कार्यक्रम तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के. नैनार नागेंद्रन और अभियान संयोजक विनोज पी. सेल्वम के मार्गदर्शन में आयोजित होंगे. इस पहल का मुख्य उद्देश्य 'वोकल फॉर लोकल' और 'स्वदेशी' सिद्धांतों पर जोर देना है. बीजेपी ने कहा कि यह पखवाड़ा स्थानीय उत्पादों को खरीदने, कारीगरों को सशक्त बनाने और उद्यमिता को मजबूत करने के महत्व को उजागर करेगा. खासकर हाल ही में अमेरिकी टैरिफ जैसी वैश्विक व्यापार चुनौतियों के मद्देनजर यह अभियान काफी प्रभावी साबित होगा. 17 सितंबर और 2 अक्टूबर को खादी की खरीद को ग्रामीण सशक्तीकरण और सतत विकास के प्रतीक के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा.

स्वच्छता अभियान से शुरू होगा कार्यक्रम

स्वच्छता अभियान 17 सितंबर को प्रत्येक बूथ पर शुरू होगा, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता और नागरिक सफाई अभियान में भाग लेंगे. विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रत्येक जिले में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कम से कम 75 यूनिट ब्लड को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा, वंचित समुदायों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किए जाएंगे. अन्य प्रमुख आयोजनों में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और योगदान पर प्रदर्शनियां, बूथ स्तर पर पौधरोपण अभियान और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जिलों में 'नमो स्ट्रीट्स' की स्थापना शामिल है. दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण वितरण और स्वच्छ जल व स्वच्छता पर जागरूकता अभियान जैसी कल्याणकारी गतिविधियां भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। साथ ही, युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रमों की भी योजना बनाई गई है.

देश के 75 प्रमुख शहरों में आयोजित होगी 'मोदी विकास मैराथन'

21 सितंबर को 75 प्रमुख शहरों में 'मोदी विकास मैराथन' आयोजित किए जाएंगे, जिसके बाद दिसंबर और जनवरी में 'विकसित भारत' और 'नशा-मुक्त भारत' के थीम पर खेल उत्सव होंगे. 17 से 24 सितंबर तक सिनेमाघरों में पीएम मोदी की उपलब्धियों पर एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी. बीजेपी ने कहा कि केंद्र के मंत्रियों के तमिलनाडु अभियान में शामिल होने की उम्मीद के साथ, 'सेवा पखवाड़ा 2025' न केवल सेवा और सामाजिक सद्भाव का उत्सव मनाएगा, बल्कि 2026 में राज्य में एनडीए सरकार लाने के पार्टी के संकल्प की नींव भी रखेगा.

