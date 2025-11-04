Advertisement
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? नेहरू-गांधी लेख पर BJP ने बांधे 'तारीफों के पुल'

Shashi Tharoor: कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक लेख ने फिर सियासी घमासान मचा दिया है. परिवारवाद को लेकर लिखे इस लेख पर बीजेपी के नई नेताओं ने शशि थरूर के समर्थन में टिप्पणी की है. जानिए किसने क्या कहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 04, 2025, 03:57 PM IST
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? नेहरू-गांधी लेख पर BJP ने बांधे 'तारीफों के पुल'

Shashi Tharoor: वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर की धीरे-धीरे कांग्रेस से दूरिया बनती जा रही है. बीजेपी शशि थरूर को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी से बच रही है. इसी बीच भाजपा ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के भारत में वंशवादी राजनीति पर लेख की जमकर प्रशंसा की है. थरूर के इस सिद्धांत का समर्थन भाजपा के कई नेताओं ने समर्थन किया. जानिए इस लेख के बारे में किसने क्या कहा?

'लोकतंत्र के लिए खतरा है'
शशि थरूर के लेख का शीर्षक 'भारतीय राजनीति एक पारिवारिक व्यवसाय है'. यह लेख भारत में वंशवाद पर आधारित राजनीति पर केंद्रित है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पष्ट उल्लेख करता है. इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए बीजेपी नेताओं ने भी कहा कि 'वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है'.

शहजाद पूनावाला ने की तारीफ
इस लेख के प्रकाशित होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ANI से बात करते हुए कहा कि डॉ. थरूर ने एक बहुत ही व्यावहारिक लेख लिखा है कि कैसे भारतीय राजनीति एक पारिवारिक व्यवसाय बन गई है. उस लेख की शुरुआत में उन्होंने बताया है कि कैसे कांग्रेस पार्टी का पहला परिवार, गांधी-बाबू वंश इस नकारात्मक विचार को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है कि राजनीतिक पद और शक्ति जन्मसिद्ध अधिकार हो सकती है. तेजस्वी यादव और राहुल गांधी उनके लेख को बहुत व्यक्तिगत रूप से ले सकते हैं. डॉ. थरूर की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन अब उन्हें केरल कांग्रेस और अन्य नेताओं से बुरे शब्दों और अपमान की एक श्रृंखला मिलेगी.

क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता?
जबकि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने लिखा कि पूर्व कांग्रेस मंत्री और कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य शशि थरूर का वंशवादी राजनीति पर लेख नेहरू-गांधी परिवार पर एक तीखा हमला माना जा सकता है. थरूर इस बात पर अफसोस जताते हैं कि कैसे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तक के नेहरू परिवार ने इस विचार को पुख्ता किया है कि राजनीतिक नेतृत्व जन्मसिद्ध अधिकार हो सकता है. कांग्रेस पार्टी के वंशवादी दबदबे से घुटन और दबाव झेल चुके थरूर का मानना ​​है कि वंशवादी राजनीति लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है और जब राजनीतिक सत्ता का निर्धारण योग्यता, प्रतिबद्धता या जमीनी स्तर पर जुड़ाव के बजाय वंश से होता है, तो शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है.

 

यह नेहरू-गांधी परिवार के कुशासन पर एक परोक्ष हमला लगता है, जिसने दशकों तक भारत की प्रगति को बुरी तरह प्रभावित किया. उन्होंने यह भी लिखा है कि राजनीतिक परिवार के सदस्य आम लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों से अछूते रहते हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें खराब प्रदर्शन के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा. यह राहुल गांधी के विनाशकारी नेतृत्व को दर्शाता है, जिसके कारण थरूर की पार्टी पिछले तीन लोकसभा चुनावों में बुरी तरह हार गई है और फिर भी राहुल गांधी को कभी भी जवाबदेह नहीं ठहराया गया.

कांग्रेस सांसद ने ये लेख ऐसे समय पर लिखा है जब बिहार में कुछ दिन में वोटिंग होने वाली है. यहां पर बीजेपी, जदयू और एनडीए गठबंधन का मुकाबला राजद और कांग्रेस सहित कई पार्टियों से बना महागठबंधन से है.

