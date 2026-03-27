अपनी जेब से दे रहे क्या... पेट्रोल पर शुल्क घटा तो पीएम मोदी की तारीफ सुनकर क्यों भड़क गई कांग्रेस?

पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) घटाने की खबर आते ही सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले की तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के साथ वीडियो बयान आ रहे हैं. सरकार में मंत्री और भाजपा सांसद किरेन रिजिजू ने कहा कि पूरी जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इतनी विपत्ति के समय में... क्षेत्र में युद्ध चल रहा है, जहां से हमारा गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है फिर भी इतना बड़ा कदम उठाना कोई मामूली कदम नहीं है. आम भारतीयों को तकलीफ न हो, ऐसी सोच प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है. अभी हमने कई लोगों से बात की, सभी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए. इस पर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने तंज कसा. कांग्रेस सांसद ने कहा कि कोई सरकार अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है.

पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये और डीजल पर 10 रुपये से घटाकर 0 कर दी गई है. रिजिजू ने कहा कि आम आदमी भी समझ सकता है कि हमारे देश में तेल और गैस का कितना कम प्रोडक्शन होता है. हम दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं. आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल चाहिए. किसी भी तरह से दाम न बढ़ें, कीमतें नियंत्रण में रहे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला... शुल्क इतना कम कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते.

'इतना बड़ा फैसला... पीएम को धन्यवाद दीजिए'

पीएम के फैसले की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सांसद भी स्वागत करेंगे. जनता के लिए सौगात... जनता के हित में प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला जो लिया है. सारे एमपी पीएम को धन्यवाद देना चाहेंगे. संसद से यह मैसेज सबको जाना चाहिए. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम मंत्रियों ने कुछ ऐसी ही बातें पीएम की तारीफ में कही हैं.

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कांग्रेस के मनीष तिवारी क्यों नाराज हो गए?

उधर, संसद परिसर में जब पत्रकारों ने पूछा तो कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि मैंने हरदीप सिंह पुरी जी का बयान देखा है. सरकार के पास जो राजस्व आता है, वो लोगों की जेब से ही तो आता है. जो लोग टैक्स देते हैं, उसी से ही तो सरकार का राजस्व आता है. अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो कोई सरकार अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है.

इतना जता क्यों रहे? कांग्रेस सांसद ने कहा

तिवारी ने कहा कि हरदीप सिंह पुरी जी का बयान तो ऐसा है, जैसे वह अपनी जेब से पैसा निकालकर दे रहे हैं. तिवारी ने कहा कि एक बहुत ही असामान्य परिस्थिति दुनिया में बनी हुई है. अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है तो उसको इतना जताने की क्या जरूरत है.

'आपकी जेब को राहत सोच रहे तो गलत'

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 'गिरावट' की सुर्खियां देखीं और सोचा कि सरकार ने आपकी जेब को राहत दी है तो आप गलत हैं. अभी तक, डीलरों और ग्राहकों के लिए कीमतें वही हैं. असल में जो कम किया गया है, वह है 'विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क', यह एक ऐसा टैक्स जो तेल मार्केटिंग कंपनियां सरकार को देती हैं. 'विशेष' और 'अतिरिक्त' शब्द ही बता देते हैं कि यह टैक्स कितना गैर-जरूरी है.

उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से ही तेल मार्केटिंग कंपनियां नुकसान उठा रही हैं. सरकार ने अब बस उस बोझ का एक छोटा सा हिस्सा बांटने पर सहमति जताई है. वह भी 'विशेष अतिरिक्त' टैक्स को कम करके और वह भी लगभग एक महीने बाद. सरकार को ग्राहकों को असल राहत देने पर ध्यान देना चाहिए.