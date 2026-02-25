Advertisement
BMC Budget 2026: 80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना

BMC Budget 2026: 80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना

BMC Budget 2026-27 News: BMC ने मुंबई शहर को चमकाने के लिए अपना खजाना खोल दिया है. चुनाव के बाद बीएमसी में अपनी सरकार बनाने वाली बीजेपी ने पहला बजट पेश किया. इस बजट में पिछले साल के मुकाबले 6500 करोड़ रुपये ज्यादा का प्रावधान किया गया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 25, 2026, 04:26 PM IST
BMC Budget 2026: 80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना

BMC Budget 2026-27 Highlights: बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी BMC में चुनावी जीत के बाद पहली बार अपनी गठबंधन सरकार बनाने वाली बीजेपी ने बुधवार को बजट पेश किया. नगर आयुक्त भूषण गगरानी की ओर से पेश किया गया बजट कुल 80 हजार 952 करोड़ रुपये का है. जो पिछले साल के 74 हजार 427 करोड़ रुपये के मुकाबले 6500 करोड़ रुपये ज्यादा है. इस बजट में मुंबई शहर में विकास के कई नए कार्य शुरू करने की घोषणा की गई है. 

स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बनाई जाएगी योजनाएं

स्टैंडिंग कमिटी के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे के सामने पेश किए गए बजट में वार्ड-स्तरीय विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया है. यानी अब बीएमसी वार्ड वार लोगों की जरूरतें समझकर उसके हिसाब से अपनी जनकल्याणकारी योजनाएं बनाएगा. यह बदलाव पिछले कुछ वर्षों में हुई उन आलोचनाओं के बाद उठाया गया है. जिसमें कहा गया था कि शहरव्यापी मेगा-प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए शहरवासियों की स्थानीय जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है. 

प्रस्तावित बजट का बड़ा हिस्सा मुंबई में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए रिजर्व किया गया है. शहर में वेस्टवाटर प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 5,690 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इस धनराशि से मुंबई सीवेज डिस्पोजल प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा. जिसे शहर की पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार होगा.

कनेक्टिविटी सुधारने पर रहेगा फोकस

इसी तरह पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी सुधारने और ट्रैफिक जाम कम करने के लिए बजट में धनराशि का इंतजाम किया गया है. इसके लिए गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट बनाया जाएगा. जिस पर बीएमसी 2650 करोड़ रुपये खर्च करेगी. वर्सोवा-दहिसर लिंक रोड के लिए  4000 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है. इससे पश्चिमी उपनगरों में उत्तर-दक्षिण यात्रा को काफी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. 

इसके साथ ही रोड्स सीमेंट कंक्रीटीकरण मेगा प्रोजेक्ट के लिए 5520 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं. इस धनराशि से एस्फाल्ट रोड्स को सीमेंट कंक्रीट में बदला जाएगा. ऐसा करने से सड़कों का टिकाऊपन बढ़ेगा और उनके रखरखाव की लागत में भी कमी आएगी. साथ ही शहर में ड्राइविंग की हालत में भी सुधार होगा. 

यूनिवर्सल फुटपाथ पॉलिसी बनाने का ऐलान

बजट में यूनिवर्सल फुटपाथ पॉलिसी बनाने का भी ऐलान किया गया है. इस मद में 100 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है. वायु प्रदूषण दूर करने के लिए 100 बैटरी-ऑपरेटेड सक्शन मशीनें खरीदी जाएंगी. इसके साथ ही 'आपला दवाखाना' नेटवर्क का विस्तार होगा. इसके तहत 25 नई क्लीनिक और तीन फिजियोथेरेपी सेंटर खोले जाएंगे. BEST को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और परिचालन घाटे से निपटने के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का अनुदान भी दिया गया है. 

 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

bmc news, BMC Budget 2026-27

