Advertisement
trendingNow13079637
Hindi Newsदेशये नेता कौन हैं जिन्हें अमित शाह और राजनाथ सिंह कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन में दिखा नजारा

ये नेता कौन हैं जिन्हें अमित शाह और राजनाथ सिंह कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन में दिखा नजारा

BJP President Election 2026 Live: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान जल्द ही होने वाला है. कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को देशभर के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया. इस दौरान बीजेपी दफ्तर में परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का खूबसूरत संगम देखने को मिला.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 19, 2026, 05:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये नेता कौन हैं जिन्हें अमित शाह और राजनाथ सिंह कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन में दिखा नजारा

BJP President Election 2026 nomination: बीजेपी मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की नॉमिनेशन प्रकिया संपन्न हुई. करीब दो घंटे चले आयोजन में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी प्रमुख के पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें पार्टी ऑफिस में एक टेबल के पीछे रखी कुर्सियों में कुछ नेता बैठे हैं, दूसरी ओर वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई पूर्व अध्यक्ष और मोदी सरकार के मंत्री खड़े होकर उन्हें कागजात सौंप रहे हैं. ये नेता कौन हैं जिन्हें शाह और राजनाथ कागज सौंप रहे? आइए बताते हैं.

बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की नामांकन प्रकिया जानिए

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कई राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को प्रस्तावक के रूप में नामित किया गया था. नामांकन में शामिल होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मोदी कैबिनेट के मंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ. दरअसल राजनाथ सिंह और अमित शाह नितिन नबीन के प्रस्तावक थे इसलिए वो मुख्य भूमिका में दिखे. 

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में कुल 5708 निर्वाचकों ने हिस्सा लिया. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के प्रतिनिधियों से बने निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाता है. परंपरा के अनुसार, अध्यक्ष का चयन आम सहमति से होता है. इस बार चर्चा में प्रमुख नाम नितिन नबीन का था, जो वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं. ऐसे में इस चुनाव को औपचारिकता मात्र माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तरफ राजनाथ सिंह, नड्डा, अमित शाह, गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, हरदीप पुरी, किरेन रिजीजू, समेत कई नेता आगे आकर कुर्सियों पर बैठे पदाधिकारियों का अभिवादन करते हैं. अमित शाह और राजनाथ सिंह नितिन नबीन के नामांकन के प्रस्तावक बने. इसके बाद वर्तमान अध्यक्ष नड्डा और पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ कागज कुर्सी पर बैठे अधिकारियों को देते हैं. दरअसल ये नामांकन प्रकिया का एक हिस्सा था और उससे ही संबंधित प्रपत्र वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव अधिकारियों को सौंपे. 

कब होगा नए अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान

नामांकन प्रोसेस पूरा होने के बाद, नए बीजेपी अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा आज सोमवार को हो सकती है. आपको बताते चलें कि बिहार राज्य से आने वाले पांच बार के विधायक नितिन नबीन (Nitin Nabin) को 14 दिसंबर को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उस समय खरमास (अशुभ समय) लगा होने के चलते पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनका औपचारिक पदभार ग्रहण रुका हुआ था, जो लगभग पूरा हो गया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

BJP president electionnitin Nabin

Trending news

15 बीघा की जमीन और 100 करोड़ का खर्च, बाबरी मस्जिद के बाद बंगाल में बनेगा राम मंदिर
West Bengal
15 बीघा की जमीन और 100 करोड़ का खर्च, बाबरी मस्जिद के बाद बंगाल में बनेगा राम मंदिर
ये नेता कौन हैं जिन्हें शाह और राजनाथ कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन का नजारा
BJP president election
ये नेता कौन हैं जिन्हें शाह और राजनाथ कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन का नजारा
‘अपने पड़ोस में दहशत की पाठशाला मंजूर नहीं', आतंकवाद पर जयशंकर की पोलैंड को दो टूक
S Jaishankar
‘अपने पड़ोस में दहशत की पाठशाला मंजूर नहीं', आतंकवाद पर जयशंकर की पोलैंड को दो टूक
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
Rahul Gandhi
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन
Gujarat Politics
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन
गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट! भारत में हमले की फिराक में ISI; हरकत में एजेंसियां
Republic Day Security Alert
गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट! भारत में हमले की फिराक में ISI; हरकत में एजेंसियां
नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने...
Nitin Nabeen
नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने...
हमें पता है आपकी माफी... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री की माफी फिर खारिज
Supreme Court
हमें पता है आपकी माफी... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री की माफी फिर खारिज
लद्दाख में 5.7 तीव्रता के भूकंप से 'डोली' धरती, 171 KM गहराई में हुई हलचल
ladakh earthquake
लद्दाख में 5.7 तीव्रता के भूकंप से 'डोली' धरती, 171 KM गहराई में हुई हलचल
सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं... थलापथी विजय के समर्थन में उमड़ी भीड़, CBI ऑफिस के...
thalapathy vijay
सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं... थलापथी विजय के समर्थन में उमड़ी भीड़, CBI ऑफिस के...