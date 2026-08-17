'मोदी-शाह का 20 साल आगे का गेमप्लान', BJP की नई राष्ट्रीय टीम में युवाओं को कमान, एक्सपर्ट्स ने समझाई ABCD

BJP New Team: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई केंद्रीय टीम के गठन की अंतिम प्रक्रिया में हैं. पार्टी संविधान में किए गए ऐतिहासिक संशोधन के बाद यह पहली ऐसी टीम होगी जिसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे. यानी कुल 38 राष्ट्रीय पदाधिकारियों में से कम से कम 13 पदों पर महिला नेताओं की मौजूदगी अनिवार्य होगी. इस नई टीम के स्वरूप, सियासी समीकरणों और आगामी चुनावों पर इसके असर को लेकर देश के प्रमुख राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों ने कई अहम पहलुओं पर रोशनी डाली है. आइए जानते हैं कि जी न्यूज के साथ इन राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या-क्या कहा...
पार्टी संविधान में 33 फीसदी आरक्षण का नियम लागू होने के बाद संगठन की तस्वीर पूरी तरह बदलने जा रही है. अब महिला मोर्चा केवल सहयोगी की भूमिका में नहीं रहेगा, बल्कि मुख्य संगठन के नीतिगत फैसलों में महिलाओं की सीधी भागीदारी होगी. सूत्रों और विश्लेषकों के अनुसार, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को केंद्रीय संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है.
वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी का मानना है कि भाजपा में बड़े संगठनात्मक फैसले हमेशा शीर्ष नेतृत्व के समन्वय से होते हैं. धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी जैसे बड़े नेता अनुभव और प्रभाव के मामले में काफी आगे हैं. ऐसे में नितिन नवीन को एक ऐसा संतुलन साधना होगा जहां शीर्ष नेतृत्व की रणनीति और संगठन की जरूरतें एक साथ फिट बैठें. संगठन में निरंतरता का सबसे बड़ा संकेत संगठन महासचिव स्तर पर स्थिरता है. टीम गठन में लगने वाला समय यह दर्शाता है कि गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी नेतृत्व हर एक नाम का बारीकी से आकलन कर रहे हैं.
वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार के मुताबिक, मोदी-शाह की कार्यशैली में हमेशा अप्रत्याशित फैसले देखने को मिलते हैं. करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया, जिन्होंने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए सीट छोड़ी थी, उन्हें नई टीम में अहम दायित्व मिल सकता है. इसके अलावा वडोदरा के सांसद हेमांग जोशी और बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को भी टीम में शामिल किए जाने के मजबूत संकेत हैं.
संगठन में लंबे समय से जिम्मेदारी संभाल रहे अरुण सिंह, दुष्यंत गौतम, बंदी संजय कुमार और डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल जैसे चेहरों की जगह नए कार्यकर्ताओं को लाया जा सकता है. टीम का मुख्य फोकस वैचारिक विमर्श पर विपक्ष को तार्किक रूप से घेरने और संगठन को चुस्त-दुरुस्त रखने पर होगा.
राजनीतिक विश्लेषक नवीन कुमार का कहना है कि भाजपा के काम करने का तरीका अन्य राजनीतिक दलों से काफी अलग है. केवल वरिष्ठता के आधार पर पद नहीं दिए जाते, बल्कि संगठन में उन चेहरों को आगे बढ़ाया जाता है जो जमीनी स्तर पर जनता के बीच पैठ बना सकें और आम मतदाताओं को पार्टी से सीधे जोड़ सकें.
राजनीतिक विश्लेषक सौरभ मालवीय के अनुसार, केंद्र और 22 राज्यों में मजबूत स्थिति होने के कारण पार्टी अब अगले दो दशकों की राजनीतिक बुनियाद तैयार कर रही है. युवा मोर्चा और महिला मोर्चा से निकले सक्रिय कार्यकर्ताओं को मुख्य टीम में प्रमोट किया जाना तय है ताकि वे युवाओं की भावनाओं को संगठन की नीतियों में ढाल सकें. वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए अकेले उत्तर प्रदेश से कम से कम 6 नेताओं को राष्ट्रीय टीम में जगह मिलने की पूरी संभावना है. यूपी में करीब 15 प्रतिशत युवा वोटर हैं, जिन्हें साधने के लिए युवा चेहरों को आगे किया जा सकता है.