'खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा, इतना पे...जहरीला सांप' क्या यह सही है? भाजपा अध्यक्ष ने साफ कहा- शब्दों की मर्यादा जरूरी

'खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा... इतना पे... जहरीला सांप आ जाए' असम में भाजपा और कांग्रेस के नेता बहुत पर्सनल अटैक कर रहे हैं. क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है? जब यही सवाल भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन से किया गया, तो उन्होंने साफ कहा कि मेरा मानना है, राजनीति में किसी भी हाल में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए. हालांकि, जब राष्ट्रीय हित की बात हो, तो निश्चित रूप से मुद्दा उठाना चाहिए. उन्होंने कहा कि लेकिन जिस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं, हमारी तरफ से स्पष्ट भी किया गया है... किस तरह नाम के शब्द में खेल करके पासपोर्ट का मुद्दा बनाया गया, वो आने वाले समय में साफ हो जाएगा.

एएनआई को दिए इंटरव्यू में नितिन नवीन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भी उनके सांप वाले बयान के लिए कोसा. नवीन को याद दिलाया गया कि मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि कुरआन में लिखा है, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई जहरीला सांप आ जाए, तो नमाज रोककर जहरीले सांप को मार देना चाहिए. आगे उन्होंने भाजपा और आरएसएस का नाम लिया था. पहले हिमंता का वायरल वीडियो देखिए. एक और वीडियो है, जिसे आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं.

खरगे अपने से नहीं बोल रहे: नितिन नवीन

नवीन ने आगे कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार लोगों को सांप्रदायिक रूप से उकसाने का काम कर रहे हैं. कितनी ओछी सोच है. जिस प्रकार का बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं... ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जब-जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जनता ने हमको जीत की माला पहनाई है. उन्होंने कहा कि ये शब्द खरगे जी के नहीं हैं, ये गांधी परिवार उनके मुंह से बुलवा रहा है. अब खरगे का वह बयान सुनिए, जिस पर भाजपा हमलावर है.

आगे नितिन नवीन ने बंगाल और केरल विधानसभा चुनावों की भविष्यवाणी की. उन्होंने कहा कि बंगाल में हमारी जड़ें मजबूत हो गई हैं, इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं.

'राहुल गांधी का अध्ययन कमजोर'

केरलम में भाजपा किसका वोट काटेगी? इस सवाल पर नवीन ने कहा कि हम विकल्प बनकर उभरे हैं, हम अपना वोट बैंक बढ़ाने जा रहे हैं. राहुल गांधी के एलडीएफ-भाजपा के बीच सेटिंग के आरोप पर उन्होंने कहा कि उनका अध्ययन बहुत कमजोर है.