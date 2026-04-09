'खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा, इतना पे...जहरीला सांप' क्या यह सही है? भाजपा अध्यक्ष ने साफ कहा- शब्दों की मर्यादा जरूरी

Nitin Nabin Interview: पासपोर्ट के मुद्दे पर असम के सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने पवन खेड़ा को 'पेड़ा' कहा, हाथों के इशारे से कुछ कहा. सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुए. यह शायद न्यू नॉर्मल हो चुका है. कांग्रेस अध्यक्ष भी जहरीला सांप बताने लगे. जब भाजपा अध्यक्ष के सामने निजी हमलों का सवाल आया, तो उन्होंने साफ तौर पर नसीहत दे डाली.
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'खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा... इतना पे... जहरीला सांप आ जाए' असम में भाजपा और कांग्रेस के नेता बहुत पर्सनल अटैक कर रहे हैं. क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है? जब यही सवाल भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन से किया गया, तो उन्होंने साफ कहा कि मेरा मानना है, राजनीति में किसी भी हाल में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए. हालांकि, जब राष्ट्रीय हित की बात हो, तो निश्चित रूप से मुद्दा उठाना चाहिए. उन्होंने कहा कि लेकिन जिस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं, हमारी तरफ से स्पष्ट भी किया गया है... किस तरह नाम के शब्द में खेल करके पासपोर्ट का मुद्दा बनाया गया, वो आने वाले समय में साफ हो जाएगा.
एएनआई को दिए इंटरव्यू में नितिन नवीन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भी उनके सांप वाले बयान के लिए कोसा. नवीन को याद दिलाया गया कि मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि कुरआन में लिखा है, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई जहरीला सांप आ जाए, तो नमाज रोककर जहरीले सांप को मार देना चाहिए. आगे उन्होंने भाजपा और आरएसएस का नाम लिया था. पहले हिमंता का वायरल वीडियो देखिए. एक और वीडियो है, जिसे आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं.
खेड़ा का बनेगा 'पेड़ा'!#CongFakeAICampaign pic.twitter.com/xDK6l6H9DS
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 6, 2026
नवीन ने आगे कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार लोगों को सांप्रदायिक रूप से उकसाने का काम कर रहे हैं. कितनी ओछी सोच है. जिस प्रकार का बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं... ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जब-जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जनता ने हमको जीत की माला पहनाई है. उन्होंने कहा कि ये शब्द खरगे जी के नहीं हैं, ये गांधी परिवार उनके मुंह से बुलवा रहा है. अब खरगे का वह बयान सुनिए, जिस पर भाजपा हमलावर है.
यह जहरीला सांप बीजेपी RSS है
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— Rakesh 2.0 (@TheRakesh_IND) April 6, 2026
आगे नितिन नवीन ने बंगाल और केरल विधानसभा चुनावों की भविष्यवाणी की. उन्होंने कहा कि बंगाल में हमारी जड़ें मजबूत हो गई हैं, इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं.
केरलम में भाजपा किसका वोट काटेगी? इस सवाल पर नवीन ने कहा कि हम विकल्प बनकर उभरे हैं, हम अपना वोट बैंक बढ़ाने जा रहे हैं. राहुल गांधी के एलडीएफ-भाजपा के बीच सेटिंग के आरोप पर उन्होंने कहा कि उनका अध्ययन बहुत कमजोर है.
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