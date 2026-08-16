/10 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री... धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी; BJP में संगठन का महा-रीसेट आज!

BJP New Team: भारतीय जनता पार्टी कल यानी सोमवार ( 17 अगस्त 2026) को अपनी नई टीम की घोषणा कर सकती है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन नए युवांओं को मौका दे सकते हैं. अनुभवी चेहरों को भी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. साथ ही कई मंत्रियों को भी जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि पार्टी संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है.
सूत्रों के मुताबिक, भाजपा की नई टीम में 10 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 1 संगठन महामंत्री, 2 सह संगठन मंत्री के अलावा 14 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष , 2 सह कोषाध्यक्ष, 1 मीडिया प्रभारी, 2 सह मीडिया हो सकते हैं. इसके अलावा पार्टी में सुनील बंसल, विनोद तावड़े, अरुण सिंह और तरुण चुघ महामंत्री पद पर फिर से रिपीट हो सकते हैं.
बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नई टीम में स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, बिप्लब देव, हरीश द्विवेदी, महेंद्र सिंह, अनिल बलूनी, विनोद सोनकर, सतीश पुनिया , सीपी जोशी, श्रीकांत शर्मा, तेजस्वी सूर्या, राघव चड्ढा, पूनम महाजन, डॉ महेश शर्मा, रवींद्र रैना, बीडी शर्मा, राजू बिस्टा, संजय जायसवाल, सुरेंद्र नागर, विवेक ठाकुर, संबित पात्रा, कमलजीत अहलावत, अलका गुर्जर, संजीव बालियान और सुष्मिता देव समेत सरोज पाण्डेय को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है.
पार्टी के बीएल संतोष नई टीम में भी संगठन मंत्री की भूमिका में रहेंगे, जबकि शिवप्रकाश और सौदान सिंह सहसंगठन मंत्री रीपीट होंगे. इसके अलावा राज्यों के प्रभारियों में भी बड़ा बदलाव संभव है. उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में बीडी शर्मा को नियुक्त किया जा सकता है. वहीं, नई टीम में सीनियर और अनुभवी नेताओं के साथ युवा चेहरों को अहम भूमिका मिलेगी.
बताया जा रहा है कि भाजपा अंदरूनी बदलावों के जरिए अपनी नई टीम को आने वाले अहम विधानसभा चुनावों, खासकर पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में तैयारियों के लिए मजबूत करेगी. वहीं इस नई टीम में वरिष्ठ मंत्री अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, चुनावी संतुलन और भविष्य के नेतृत्व की तैयारी को बेहतर बनाया जा सके. पार्टी के संगठन में यह बदलाव हाल ही में बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद की जा रही है. यह इलाका 30 से ज्यादा सालों से भाजपा का गढ़ रहा है और हाल ही में खुद नितिन नवीन ने इस सीट को छोड़ा था. वह इस सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं और लगातार 2010-2025 तक 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं. कहा जा रहा है कि भाजपा अपनी इस हार के बाद शहरी इलाकों में अपने मुख्य वोट शेयर में आई भारी गिरावट पर आत्ममंथन कर रही है.