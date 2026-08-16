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10 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री... धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी; BJP में संगठन का महा-रीसेट आज!

BJP New Team Announcement: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जल्द अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं. पार्टी में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है. इस नई टीम में स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी शामिल है.

Written ByNiraj Pandey
Published: Aug 16, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:45 PM IST
10 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री... धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी; BJP में संगठन का महा-रीसेट आज!

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Niraj Pandey

Niraj Pandey

जी न्यूज में बतौर डिप्टी एडिटर पोलिटिकल अफेयर्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 22 वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का अनुभव. इस यात्रा के दौरान जनसत्ता एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, ईटीवी, भारत समाचार, एबीपी न्यूज में भी सेवाएं दे चुके हैं. मूलतः प्रयागराज वासी हैं.

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