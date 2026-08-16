/10 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री... धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी; BJP में संगठन का महा-रीसेट आज!

बताया जा रहा है कि भाजपा अंदरूनी बदलावों के जरिए अपनी नई टीम को आने वाले अहम विधानसभा चुनावों, खासकर पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में तैयारियों के लिए मजबूत करेगी. वहीं इस नई टीम में वरिष्ठ मंत्री अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, चुनावी संतुलन और भविष्य के नेतृत्व की तैयारी को बेहतर बनाया जा सके. पार्टी के संगठन में यह बदलाव हाल ही में बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद की जा रही है. यह इलाका 30 से ज्यादा सालों से भाजपा का गढ़ रहा है और हाल ही में खुद नितिन नवीन ने इस सीट को छोड़ा था. वह इस सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं और लगातार 2010-2025 तक 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं. कहा जा रहा है कि भाजपा अपनी इस हार के बाद शहरी इलाकों में अपने मुख्य वोट शेयर में आई भारी गिरावट पर आत्ममंथन कर रही है.