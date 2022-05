Pulwama Killing: पुलवामा में आतंकियों ने कॉन्स्टेबल को मारी गोली, राहुल भट्ट की हत्या का जम्मू में विरोध

Protest In Jammu After Killing Of Rahul Bhatt: जम्मू में बीजेपी ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया. राहुल के पिता ने मामले की जांच की मांग की है.