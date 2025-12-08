Advertisement
सरकार के दमन से त्रस्त गुजरात कह रहा, ‘BJP गुजरात छोड़ो’; गुजरात से गरजे केजरीवाल

Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार के दमन से पूरा गुजरात त्रस्त है और कह रहा है कि भाजपा गुजरात छोड़ो. महात्मा गांधी जी ने ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो’ आंदोलन शुरू कर देश से अंग्रेजों को भगाया था और अब हड़दड़ से शुरू हुआ आंदोलन भाजपा को गुजरात से भगाएगा. 

Dec 08, 2025
नई दिल्ली/गुजरात, 08 दिसंबर 2025: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को गुजरात में भाजपा सरकार के दमन के शिकार किसान परिवारों से राजकोट में मुलाकात की. यहां उन्होंने झूठे केस में जेल जाकर बाहर आए किसानों को सम्मानित कर उनसे संवाद किया. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार के दमन से पूरा गुजरात त्रस्त है और कह रहा है कि भाजपा गुजरात छोड़ो. महात्मा गांधी जी ने ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो’ आंदोलन शुरू कर देश से अंग्रेजों को भगाया था और अब हड़दड़ से शुरू हुआ आंदोलन भाजपा को गुजरात से भगाएगा. अंग्रेजों की तरह भाजपा को भी अहंकार हो गया है कि उसे गुजरात की सत्ता से कोई हटा नहीं सकता, लेकिन इस बार उसका यह गुमान टूट जाएगा. इस दौरान गुजरात प्रभारी गोपाल राय, विधायक गोपाल इटालिया समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे.

किसान परिवारों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसान भाई सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पूरे गुजरात के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं. हमारा देश 150 साल गुलाम रहा. ऐसा लगता था कि हमारा देश कभी आजाद नहीं होगा. अंग्रेजों को अहंकार था कि भारत के लोग हमेशा उनके गुलाम रहेंगे, भारत कभी आजाद नहीं होगा. लेकिन गुजरात के रहने वाले महात्मा गांधी और सरदार बल्लभ भाई पटेल ने मिलकर पूरे देश को आजाद कराया था. पिछले 30 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है. भाजपा को भी अहंकार हो गया है कि इनको गुजरात की सत्ता से कोई हटा नहीं सकता. इसलिए ये लोग डंडे, आंसू गैस, जेल और एफआईआर के बल पर लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं. लेकिन अब गुजरात के लोगों के अंदर से धीरे-धीरे इनका डर खत्म होता जा रहा है. 

हड़दड़ में किसानों पर अत्याचार हुआ, जब मैं उनसे मिलने आया तो नहीं मिलने दिया गया- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले महीने किसान भाइयों से मिलने के लिए गुजरात आया था. हड़दड़ के अंदर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फर्जी एफआईआर कर लोगों को जेल में डाला गया और किसानों का दमन किया गया. मैं खुद को रोक नहीं पाया और दिल्ली से किसानों से मिलने गुजरात आया था. लेकिन भाजपा सरकार की पुलिस ने मुझे किसानों से मिलने नहीं दिया. जहां हमारी सभा हुई, वहां किसानों के लिए अलग से मंच बनाया गया था. भाजपा ने पुलिस भेज कर मंच को तुड़वा दिया. जब मैं जनता के बीच गया तो मुझे जनता से मिलने नहीं दिया गया. 

जब तक जेल से सभी लोग बाहर नहीं आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी चैन से नहीं बैठेगी- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था. वैसे ही हड़दड़ आंदोलन भाजपा गुजरात छोड़ो आंदोलन साबित होने जा रहा है. भाजपा को गुजरात से भगाना है. तभी लोगों को न्याय मिलेगा. सिर्फ आंदोलन करने से न्याय नहीं मिलने वाला है. जब गुजरात के लोग भाजपा के खिलाफ बटन दबाएंगे, तभी न्याय मिलने वाला है. हड़दड़ आंदोलन के दौरान 88 किसानों को गिरफ्तार किया गया. जबकि किसी ने कोई पत्थर नहीं फेंके और ना तो गलत काम किया. लोग सिर्फ करदा प्रथा के खिलाफ अपना हक मांगने के लिए इकट्ठा हुए थे. गुजरात अहिंसा, गांधी और सरदार पटेल का प्रदेश है. लेकिन भाजपा सरकार ने गलत केस करके सबको जेल में डाला. 88 में से अभी तक 42 लोग जेल से बाहर आए हैं, अभी भी 46 लोग जेल में हैं. जब तक सभी लोग जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी चैन की सांस नहीं लेगी. हमने वकीलों की एक टीम खड़ी की है, जो एक-एक व्यक्ति को जेल से बाहर निकाल कर रहेंगे.

इतने दमन के बाद भी किसानों न झुककर पूरे गुजरात को भाजपा के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी है- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने किसानों की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के इतने दमन के बाद भी किसान भाई झुके नहीं, डटे हुए हैं. आपने पूरे गुजरात के लोगों को हिम्मत दी है. आने वाले दिनों में पूरा गुजरात भाजपा के खिलाफ खड़ा होगा और भाजपा को गुजरात से भगाकर ही दम लेंगे. उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मुझे भी जेल में डाला था. मेरा कसूर इतना था कि मैं दिल्ली के लोगों की आवाज उठाता था. दिल्ली में बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, इलाज मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी. हमारी सरकार में 73 फीसद दिल्लीवालों को फ्री बिजली मिलती थी. लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लीनिक बंद कर दिए और स्कूल बंद करती जा रही है. 

आंदोलन व्यर्थ नहीं जाएगा, इसने पूरे गुजरात को एकजुट किया है- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैं दिल्ली से गुजरात के लिए चला तो कई लोगों ने मुझे फोन कर गुजरात जाने से रोका. उनका कहना था कि गुजरात जाएंगे तो ये लोग फर्जी केस कर देंगे. लेकिन मैं भाजपा से नहीं डरता हूं. भाजपा मुझे 100 बार जेल में डाल दे, फिर भी मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं. जब तक गुजरात की जनता के साथ अत्याचार होता रहेगा, मैं आप लोगों के बीच आता रहूंगा. किसानों का यह आंदोलन व्यर्थ नहीं जाएगा. किसानों ने पूरे गुजरात के लोगों को खड़ा और एकजुट किया गया. अब पूरा गुजरात एक साथ, एक आवाज में कहेगा कि भाजपा गुजरात छोड़ो. 

ये लोग शराब-ड्रग्स बेचने वालों को नहीं पकड़ते हैं, लेकिन न्याय मांगने वाले किसानों को जेल भेज देते हैं- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के कोने-कोने में शराब और ड्रग्स बिक रहा है, लेकिन ये लोग नकली शराब बनाने और नशा बेचने वालों को नहीं पकड़ेगे. सिर्फ किसानों को पकड़ कर जेल में डालेंगे. ये लोग खुद शराब और ड्रग्स बिकवाते हैं. ये सारा पैसा इन्हीं की पार्टी में जाता है. शराब और ड्रग्स बेचने वाले इन्हीें के लोग हैं. फिर इनको क्यों वोट देते हैं? ये लोग गरीब जनता पर डंडे चलाते हैं, बच्चों को जेल में डालते हैं और जब वोट देने की बारी आती है तो हम कमल के बजट दबा देते हैं. 

भाजपा-कांग्रेस में कोई अंतर नहीं, गुजरात की जनता के पास आम आदमी पार्टी सबसे अच्छा विकल्प- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों ने बताया कि अभी तक गुजरात में उनके पास कोई विकल्प नहीं था. भाजपा और कांग्रेस एक ही हैं. दो दिन पहले गोपाल इटालिया एक सभा में भाजपा की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे थे और कांग्रेस का कार्यकर्ता आकर उन पर जूता फेंक दिया. भाजपा को गाली देने से कांग्रेस को मिर्ची लगी, तकलीफ हुई. दिल्ली से कांग्रेस वालों के पास गोपाल इटालिया को रोकने के लिए फोन आया. कांग्रेस वाले ही कह रहे हैं कि उनको भाजपा को गाली नहीं देनी है. उन्होंने कहा कि अब गुजरात की जनता के पास आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प है. भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. इसलिए अब जनता को एफआईआर और जेल से डरने की जरूरत नहीं है. 

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, विजय नायर देश के लिए कई महीने और कई साल जेल में रह कर आए हैं. मेरे घर पर ईडी ने रेड मारी, एक पैसा नहीं मिला. मेरे और मेरी पार्टी के बैंक खाते में एक पैसा नहीं है. 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के बाद भी एक रुपया नहीं कमाया. हम लोग केवल देश के लिए लड़ रहे हैं. इस बार गुजरात से भाजपा की सरकार जा रही है. आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद सारी एफआईआर रद्द कर देंगे. किसानों को जेल भेजने वाले भाजपा सरकार के मंत्रियों को जेल की चक्की पिसवाएंगे. 

हड़दड़ की क्रांति ने पूरे गुजरात में नई हिम्मत और आजादी की भावना पैदा की है- गोपाल राय

इस दौरान ‘आप’ गुजरात के प्रभारी गोपाल राय ने कहा कि अक्सर किसी बड़े आंदोलन के बाद सरकार के डर से लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन आज हड़दड़ की क्रांति ने पूरे गुजरात में नई हिम्मत और आजादी की भावना पैदा की है. पिछले 30 सालों से गुजरात की जनता दमन और तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी और मुंह नहीं खोल पा रही थी. सुदामड़ा गांव में पूरा जनसैलाब उमड़ा था. इस क्रांति की गूंज अब पूरे राज्य में सुनाई दे रही है. इस आंदोलन के बाद से सुदामड़ा, जाम नगर, खंभालिया, सोमनाथ, बारडोली, आनंद, बनासकांठा में हजारों किसान एकत्र हो चुके हैं और अब 14 दिसंबर को कच्छ में किसान महापंचायत होने जा रही है. यह क्रांति किसानों के संघर्ष के कारण हुई है और अब यह रुकने वाली नहीं है.

गोपाल राय ने आगे कहा कि पहले हड़दड़ गांव को सिर्फ आसपास के लोग और गांव वालों के रिश्तेदार जानते थे. लेकिन आज यहां के किसानों के संघर्ष की वजह से पूरा देश इस गांव को जानता है. हड़दड़ से किसानों ने गुजरात में जो क्रांति शुरू की है, वह 2027 में पूरे गुजरात में बदलाव लाकर ही पूरी होगी. हम किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे और एक-एक हिसाब चुकता करके गुजरात में परिवर्तन लेकर आएंगे.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

