राहुल गांधी देशद्रोही हैं, झूठ बोलकर देश को बदनाम करते हैं... लोकसभा LOP पर बीजेपी का गंभीर आरोप

Rahul Gandhi News: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के देश विरोधी ताकतों से संबंध हैं. बीजेपी ने कहा कि राहुल भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रही खोजी मीडिया समेत अंतरराष्ट्रीय ताकतों के साथ संबंध रखते हैं और वह देशद्रोही हैं. भाजपा सांसदों के. लक्ष्मण और संबित पात्रा ने फ्रांसीसी मीडिया संस्थान 'मीडियापार्ट' में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा. इससे पहले, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने संसद में भी यह मुद्दा उठाया.

'देशद्रोही हैं राहुल गांधी'

पात्रा ने कहा, 'जब कोई मुद्दा नहीं होता है तब आप अपने मुद्दे गढ़ते हो और ऐसे मुद्दे गढ़ते हो जो देश के विरोध में हो और पूरे विश्वपटल पर देश को बदनाम करने की कोशिश होती है. यही राहुल गांधी कर रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें देशद्रोही कहा. जो अपने देश को बदनाम करते हैं, तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि झूठ बोलकर बदनाम करते हैं...उसे देशद्रोही नहीं तो क्या कहेंगे.' उन्होंने कहा, 'मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि वह (गांधी) देशद्रोही हैं.'

पात्रा ने दावा किया कि अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस और कुछ अमेरिका आधारित एजेंसियां, खोजी मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट’ (ओसीसीआरपी) और राहुल गांधी की तिकड़ी ने भारत को अस्थिर करने और सत्ता परिवर्तन के लिए सार्वजनिक असंतोष को भड़काने की कोशिश की.

सोरोस, OCCRP और US डीप स्टेट...

'मीडियापार्ट' रिपोर्ट का हवाला देते हुए पात्रा ने कहा कि ओसीसीआरपी के कई महाद्वीपों में 50 से अधिक मीडिया भागीदार हैं वे और अपने काम को वित्त पोषित करने के लिए अमेरिका में जार्ज सोरोस और भारत विरोधी ताकतों पर बड़े पैमाने पर निर्भर हैं. उन्होंने कहा, 'यदि वे अपने संसाधनों का 70 प्रतिशत एक स्रोत से प्राप्त कर रहे हैं, तो वे तटस्थ नहीं हो सकते हैं.'

