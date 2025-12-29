Advertisement
trendingNow13056833
Hindi Newsदेशराहुल के करीबी केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर सीएम’? बुलडोजर कार्रवाई पर लगा चुके है सरकार की क्लास

राहुल के करीबी केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर सीएम’? बुलडोजर कार्रवाई पर लगा चुके है सरकार की क्लास

Karnataka Eviction Row: कर्नाटक में अवैध निर्माणों पर हुई तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस सरकार एक बार फिर विवाद में है. एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के हस्तक्षेप के बाद बीजेपी ने उन पर राज्य सरकार के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाते हुए उन्हें ‘सुपर सीएम’ कहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 29, 2025, 06:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

CM Siddaramaiah: कर्नाटक में अवैध निर्माणों पर हुई तोड़फोड़ को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस एक बार फिर विवादों में घिर गई है. एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के हस्तक्षेप के बाद विपक्षी बीजेपी ने उन पर राज्य सरकार के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाते हुए उन्हें ‘सुपर सीएम’ करार दिया है.

बता दें, विवाद रविवार को और गहराया जब वेणुगोपाल ने बेंगलुरु के कोगिलु गांव में हुई तोड़फोड़ को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से बातचीत की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाई कमान को इस कार्रवाई को लेकर गंभीर चिंताएं हैं और ऐसे कदम अधिक सावधानी, संवेदनशीलता और करुणा के साथ उठाए जाने चाहिए थे ताकि लोगों की भावना को ठेस ना पहुंचे.

वेणुगोपाल ने लोगों को राहत का दिया आश्वासन  

Add Zee News as a Preferred Source

वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया मंच X पर कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिलने, शिकायतों के समाधान के लिए एक तंत्र स्थापित करने और पुनर्वास व राहत सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है. हालांकि तोड़फोड़ की कार्रवाई करीब एक हफ्ते पहले हुई थी लेकिन यह मामला 26 दिसंबर को उस समय सुर्खियों में आया जब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सिद्धारमैया सरकार पर बुलडोजर राज चलाने का आरोप लगाया. विजयन ने कहा कि बेंगलुरु में फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट को ध्वस्त कर वर्षों से रह रहे मुस्लिम परिवारों को बेघर किया गया जो क्रूर शासन को दर्शाता है.

कर्नाटक सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिस जमीन पर निर्माण था उसे ठोस कचरा प्रबंधन के लिए अधिसूचित किया गया था और पास की छोड़ी गई खदान के कारण यह इलाका मानव निवास के लिए असुरक्षित था. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विजयन की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने तथ्यों को जाने बिना बयान दिया. शिवकुमार ने कहा कि हम बुलडोजर न्याय में विश्वास नहीं रखते. यह अतिक्रमण हटाने और सार्वजनिक भूमि की रक्षा का मामला है.

भाजपा ने कर्नाटक सरकार को घेरा 

इस बीच, बीजेपी ने वेणुगोपाल के बयान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि पार्टी की राय देना एक बात है लेकिन राज्य सरकार पर नैतिक दबाव डालना संघीय ढांचे का अपमान है. राज्य बीजेपी अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने भी कहा कि दिल्ली से निर्देश देने वाली सत्ता कर्नाटक के मतदाताओं का अपमान कर रही है. हालांकि, वेणुगोपाल का बचाव करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर उन्हें सरकार को सलाह देने का अधिकार है और वे प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर रहे.

ये भी पढ़ें: 'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा लेकिन...' कांग्रेस के सामने फिर नरम पड़े दिग्विजय सिंह; लिया यूटर्न

इधर, राज्य के आवास मंत्री बी जेड जमीर अहमद खान ने रविवार को तोड़फोड़ स्थल का दौरा किया और कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सोमवार को इस मुद्दे पर बैठक करेंगे. उन्होंने संकेत दिया कि प्रभावित परिवारों के लिए राहत की घोषणा हो सकती है. खान ने सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि कई परिवार वर्षों से जर्जर और अवैध ढांचों में रह रहे थे. उनके अनुसार, परिवारों को कई बार बेदखली नोटिस दिए गए थे और वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई थी लेकिन वे स्थानांतरित होने को तैयार नहीं थे. बता दें, यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब हाल ही में राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने ड्रग्स से जुड़े अपराधों में बुलडोजर कार्रवाई की बात कही थी हालांकि पार्टी के भीतर विरोध के बाद उन्होंने अपने बयान से दूरी बना ली थी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Karnataka Eviction Row

Trending news

कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
aap
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
BMC Election
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
Indian Navy
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
Mehbooba Mufti
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
operation sindoor
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
amit shah
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला