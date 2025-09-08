उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले लालू संग बैठकी ने बढ़ाई मुश्किलें, क्यों भाजपा के निशाने पर आए सुदर्शन रेड्डी
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले लालू संग बैठकी ने बढ़ाई मुश्किलें, क्यों भाजपा के निशाने पर आए सुदर्शन रेड्डी

उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी भाजपा के निशाने पर आ गए हैं. भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने रेड्डी की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं. 

Sep 08, 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले लालू संग बैठकी ने बढ़ाई मुश्किलें, क्यों भाजपा के निशाने पर आए सुदर्शन रेड्डी

B Sudarshan Reddy: 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं. इससे पहले 'इंडिया गठबंधन' के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बीच हुई मुलाकात पर सियासत तेज हो गई है. मुलाकात के बाद भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सुदर्शन रेड्डी की ईमानदारी पर सवाल खड़े किए हैं.

अमिल मालवीय ने क्या कहा?

अमित मालवीय ने मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए सवाल कि रिटायर्ड जजों और संवैधानिक नैतिकता के स्वघोषित रक्षकों की चुप्पी उनकी पाखंडी सोच को उजागर करती है. मालवीय ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,'पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज और 'इंडी गठबंधन' के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो न तो संसद सदस्य हैं और न ही उपराष्ट्रपति चुनाव में उनका कोई वोट है.'

ईमानदारी पर उठते हैं सवाल

मालवीय ने आगे कहा,' यह सिर्फ खराब छवि की बात नहीं है, बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद की उम्मीदवारी करने वाले व्यक्ति की सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर सवाल उठाता है.' मालवीय ने आगे कहा,'इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात रिटायर्ड जजों और संवैधानिक नैतिकता के स्वघोषित रक्षकों की चुप्पी है, जो उनकी पाखंडी सोच को उजागर करती है.'

बी सुदर्शन रेड्डी का करियर

उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे. उपराष्ट्रपति चुनाव में 'इंडिया' गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का सीधा मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से है. सुदर्शन रेड्डी का एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर कार्य शामिल है.

कौन हैं बी सुदर्शन रेड्डी?

बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के आकुला मायलावरम गांव में हुआ. वे किसान परिवार से जुड़े हुए हैं. उन्होंने हैदराबाद में पढ़ाई की और 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से कानून की डिग्री हासिल की. 

(इनपुट-आईएएनएस)

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

