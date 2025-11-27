'नैरेटिव बाहर से क्यों चलता है', विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी BJP

Political News in Hindi: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जब से लोकेशन बताने वाला नया फीचर जुड़ा है, तब से कई नेता और पर्सनेलिटी खुद को संकट में पा रहे हैं. इनमें कई प्रमुख विपक्षी नेता भी शामिल हैं. बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस और वाम दलों से कईी सवाल पूछे हैं.
Sambit Patra allegations against opposition leaders: बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आज दिल्ली में प्रेसवार्ता करके कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए. उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी और भारत के खिलाफ गलत नैरेटिव फलाने की कोशिश में लगी है. वामपंथी पार्टियां भी इस नैरेटिव को बिल्ड अप करने में कांग्रेस के साथ हैं. यह सारा खेल विदेशी ताकतों के साथ मिलकर खेला जा रहा है, जो अब एक्सपोज हो गया है. कांग्रेस और वामपंथी दलों के कई बड़े नेताओं के एक्स अकाउंट विदेशों से मैनेज किए जा रहे हैं, जबकि वे नेता यहां भारत में बैठे हैं.
'पवन खेड़ा का अकाउंट यूएस से क्यों चल रहा?'
प्रेसवार्ता में अपनी बात को विस्तार से समझाते हुए संबित पात्रा ने कहा,'अब x में नया फीचर आया है कि आपका अकाउंट कहां से संचालित हो रहा है. अगर आप बीजेपी का अकाउंट देखें तो उसमें संचालन का देश भारत दिखता है. चाहे अमित मालवीय का अकाउंट हो या मेरा, सभी जगह लोकेशन भारत ही आती है लेकिन विपक्षी दलों के साथ ऐसा नहीं है. उनमें कई चर्चित नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट विदेश से संचालित किए जा रहे हैं.'
बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया, 'पवन खेड़ा का अकाउंट यूनाइटेड स्टेटस से संचालित हो रहा है. कांग्रेस की महारष्ट्र इकाई का एक्स अकाउंट आयरलैंड से चल रहा था, जिसे अब बदलकर भारत कर दिया गया है.इसी तरह हिमाचल कांग्रेस का एक्स अकाउंट थाईलैंड ऐप से चल रहा है.'
'विदेश में बैठे लोग भारत में सेट कर रहे नैरेटिव''
संबित पात्रा ने आगे कहा, 'कांग्रेस और लेफ्ट के कई बड़े इंफ़्लुएंसर्स का अकाउंट पाकिस्तान और बांग्लादेश से चल रहा है. अब उनमें से कई ने अपने अकाउंट की लोकेशन साउथ ईस्ट दे दी है, जबकि सच ये है कि उनका लोकेशन पाकिस्तान ही है.'
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, 'राहुल गांधी विदेश जाकर केवल देश के खिलाफ बयान ही नहीं देते बल्कि एक डिजाइन के तहत विदेश में बैठे लोग भारत में नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं. ये भारतीय वोटर्स भी नहीं है.'
देश की जनता बीजेपी को जिता रही- संबित पात्रा
संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कथित वोट चोरी को लेकर गलत नैरेटिव विदेश से बनाने का प्रयास किया गया. ऑपरेशन शिंदूर में भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश की गई. तीसरा मोदी जी और आरएसएस के विषय में ग़लत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया. यह सब करतूतें विदेश से बैठकर की जा रही हैं. इनका मकसद देश को बदनाम करना है, जिसका राहुल गांधी का सत्ता में आने का सपना पूरा हो सके.
कुमार केतकर के आरोप कि '2014 में कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, लेकिन मोसाद और CIA की मदद से भाजपा जीत गई' पर भी संबित पात्रा ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि भाजपा को मोसाद और CIA नहीं बल्कि देश की जनता जिताती है. विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए संबित पात्रा ने कहा कि अभी तो ऑटो में बैठकर जा सकते हैं, बाद में बाइक से भी जाने लायक भी नहीं बचेंगे.
