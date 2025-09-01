कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'हाइड्रोजन बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही 'वोट चोरी' से जुड़ा ऐसा 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने वाली है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सामना नहीं कर पाएंगे. इसपर अब भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है. रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी आपको क्या हो गया? राहुल गांधी बताएं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है? आप देश के विपक्ष के नेता हैं, कम से कम कुर्सी में बैठने के बाद तो उसकी गरिमा बनाए रखिए.

हम संविधान की हत्या नहीं होने देंगे: राहुल

पटना में अपनी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि बिहार एक क्रांतिकारी राज्य है और इसने देश को संदेश दिया है. उन्होंने कहा,'हम बीजेपी को संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, इसलिए हमने यह यात्रा निकाली. लोगों ने भारी समर्थन दिया और ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ का नारा लगाया.'

देश का सामना नहीं कर पाएंगे मोदी: राहुल

राहुल गांधी ने आगे कहा,'बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने परमाणु बम से बड़ा कुछ सुना है? वो है हाइड्रोजन बम. बीजेपी वाले तैयार हो जाएं, एक हाइड्रोजन बम आने वाला है. जल्द ही देश को वोट चोरी की सच्चाई पता चलेगी.' उन्होंने दावा किया,'मैं गारंटी देता हूं कि हाइड्रोजन बम आने के बाद नरेंद्र मोदी जी देश का सामना नहीं कर पाएंगे.'

"The sole purpose behind the entire campaign against SIR is to gain the right to capture booths and protect infiltrators, but we will not let that happen anymore," says BJP MP Ravi Shankar Prasad at a press conference.

बम का चुनाव से क्या संबंध है

जवाब में भाजपा की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस की और कहा पूछा कि राहुल गांधी बताएं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है? आप देश के विपक्ष के नेता हैं, कम से कम कुर्सी में बैठने के बाद तो उसकी गरिमा बनाए रखिए. उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव दो नंबर के खिलाड़ी हो गए हैं बिहार में, आप बड़ी पार्टी होने के बावजूद बिहार में पीछे चल रहे हैं.

बिहार और देश का अपमान कर रहे राहुल

उन्होंने आगे कहा,'राहुल गांधी बिहार और देश की जनता का अपमान कर रहे हैं. राहुल गांधी पूछना चाहता हूं कि जब तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जीते तो चुनाव आयोग ठीक था लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद आप सवाल खड़े करने लगे. राहुल गांधी बिहार और देश की जनता का अपमान कर रहे हैं.'

एफिडेविट क्यों नहीं दिया?

ये जो बार कहते है कि चुनाव आयोग गड़बड़ है, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं. उनकी मंशा है कि बूथ पर लूट की छूट मिले और घुसपैठियों का वोट लिया जा सके. चुनाव आयोग ने कहा कि जो कमी है वो एफिडेविट में लिख कर दें, राहुल गांधी ने क्यों नहीं दिया? वो नहीं देंगे क्योंकि एफिडेविट में लिखने के बाद कानूनी कार्रवाई हो सकती है.