कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'हाइड्रोजन बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
Advertisement
trendingNow12904950
Hindi Newsदेश

कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'हाइड्रोजन बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार

Rahul Gandhi: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'वोटर अधिकार यात्रा' के समापन के मौके पर दावा किया कि वो वोट चोरी से जुड़ा कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं. इसको लेकर भाजपा ने भी पलटवार किया है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 01, 2025, 04:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'हाइड्रोजन बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही 'वोट चोरी' से जुड़ा ऐसा 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने वाली है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सामना नहीं कर पाएंगे. इसपर अब भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है. रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी आपको क्या हो गया? राहुल गांधी बताएं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है? आप देश के विपक्ष के नेता हैं, कम से कम कुर्सी में बैठने के बाद तो उसकी गरिमा बनाए रखिए.

हम संविधान की हत्या नहीं होने देंगे: राहुल

पटना में अपनी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि बिहार एक क्रांतिकारी राज्य है और इसने देश को संदेश दिया है. उन्होंने कहा,'हम बीजेपी को संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, इसलिए हमने यह यात्रा निकाली. लोगों ने भारी समर्थन दिया और ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ का नारा लगाया.'

देश का सामना नहीं कर पाएंगे मोदी: राहुल

राहुल गांधी ने आगे कहा,'बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने परमाणु बम से बड़ा कुछ सुना है? वो है हाइड्रोजन बम. बीजेपी वाले तैयार हो जाएं, एक हाइड्रोजन बम आने वाला है. जल्द ही देश को वोट चोरी की सच्चाई पता चलेगी.' उन्होंने दावा किया,'मैं गारंटी देता हूं कि हाइड्रोजन बम आने के बाद नरेंद्र मोदी जी देश का सामना नहीं कर पाएंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

बम का चुनाव से क्या संबंध है

जवाब में भाजपा की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस की और कहा पूछा कि राहुल गांधी बताएं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है? आप देश के विपक्ष के नेता हैं, कम से कम कुर्सी में बैठने के बाद तो उसकी गरिमा बनाए रखिए. उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव दो नंबर के खिलाड़ी हो गए हैं बिहार में, आप बड़ी पार्टी होने के बावजूद बिहार में पीछे चल रहे हैं. 

बिहार और देश का अपमान कर रहे राहुल

उन्होंने आगे कहा,'राहुल गांधी बिहार और देश की जनता का अपमान कर रहे हैं. राहुल गांधी पूछना चाहता हूं कि जब तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जीते तो चुनाव आयोग ठीक था लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद आप सवाल खड़े करने लगे. राहुल गांधी बिहार और देश की जनता का अपमान कर रहे हैं.'

एफिडेविट क्यों नहीं दिया?

ये जो बार कहते है कि चुनाव आयोग गड़बड़ है, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं. उनकी मंशा है कि बूथ पर लूट की छूट मिले और घुसपैठियों का वोट लिया जा सके. चुनाव आयोग ने कहा कि जो कमी है वो एफिडेविट में लिख कर दें, राहुल गांधी ने क्यों नहीं दिया? वो नहीं देंगे क्योंकि एफिडेविट में लिखने के बाद कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Rahul Gandhi

Trending news

कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'हाइड्रोजन बम' वाले बयान पर भाजपा का
Rahul Gandhi
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'हाइड्रोजन बम' वाले बयान पर भाजपा का
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
Supreme Court News
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
West Bengal
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
BJP
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Voter Adhikari Yatra
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
Bombay High Court
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
India America news
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
2025 sco summit in china
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
;