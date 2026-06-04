राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, इन दिग्गजों को मिला मौका; पार्टी ने कैसे बनाया क्षेत्रीय संतुलन?

बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है. अलग-अलग राज्यों में पार्टी ने क्षेत्रीय समीकरण साधते हुए अपने प्रत्याशी घोषित किए है. आइए आपको बताते हैं कि कहां से किसपर बीजेपी ने भरोसा जताया है?
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BJP Rajya Sabha Election Candidate List: गुरुवार (04 जून) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में कुल 11 प्रत्याशियों के नाम हैं. बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में एक सीट, गुजरात में 4 सीट, मध्य प्रदेश में 2 सीट, मणिपुर में एक सीट, राजस्थान में दो और ओडिशा में एक राज्यसभा प्रत्याशी की लिस्ट जारी की है.
दरअसल, बीजेपी की इस लिस्ट में 6 राज्यों के कुल 11 प्रत्याशियों के नाम हैं. बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए इस बार कई दिग्गजों को मौका दिया है और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष बल दिया है. इस लिस्ट से साफ है कि बीजेपी की ओर से कई राज्यों में बड़े संगठनात्मक फेरबदल के संकेत सीधे नजर आ रहे हैं.
बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में अपने दिग्गज नेता काई तागार को मैदान में उतारा है. इसके साथ ही मणिपुर से ए. शारदा को टिकट मिला है. मणिपुर में बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की. खास बात है कि मध्य प्रदेश से बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल पर भरोसा जताया है.
उधर, राजस्थान में बीजेपी ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को टिकट दिया है.
गौरतलब है कि बीजेपी ने गुजरात से राजूभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा और मानसिंह परमार को उच्च सदन भेजने की योजना बनाई है. इससे साफ है कि बीजेपी ने गुजरात में आदिवासी और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की है. वहीं, ओडिशा में होने वाले राज्यसभा उप-चुनाव 2026 के लिए देबाशीष सामंतराय को उम्मीदवार बनाया है.
|
क्रं
|राज्य
|उम्मीदवार
|1
|अरुणाचल प्रदेश
|ताई तागाक
|2
|गुजरात
|राजुभाई शुक्ला
|3
|गुजरात
|मुकेशभाई राठवा
|4
|गुजरात
|मानसिंह परमार
|5
|गुजरात
|जितेन्द्र मेघजीभाई कंजारिया
|6
|मध्य प्रदेश
|तरुण चुग
|7
|मध्य प्रदेश
|रजनीश अग्रवाल
|8
|मणिपुर
|ए. शारदा देवी
|9
|राजस्थान
|डॉ. अलका गुर्जर
|10
|राजस्थान
|डॉ. सतीश पूनिया
|11
|ओडिशा
|देबाशीष सामंतराय
जून और जुलाई में खाली होने वाली 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने इलेक्शन की घोषणा कर दी है. इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की दो सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है. इन सभी सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होनी है और इसी दिन नतीजे भी आएंगे. चुनाव आयोग ने 8 जून को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख निर्धारित की है.
बता दें कि राज्यसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात की चार-चार सीटों पर होने हैं. वहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तीन-तीन सीटों पर वोटिंग होनी है. इसके साथ ही झारखंड की दो सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की एक-एक सीट पर वोटिंग होनी है.
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