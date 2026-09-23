/BJP में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, स्मृति ईरानी को हरियाणा-छत्तीसगढ़ की कमान; कई राज्यों में बदले प्रभारी

भारतीय जनता पार्टी ने संगठन स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रदेश प्रभारियों और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की है. नई जिम्मेदारियों में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरियाणा और छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है, जबकि विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पार्टी की तरफ से जारी लिस्ट में कई अन्य राज्यों के संगठनात्मक प्रभार में भी बदलाव किया गया है.
इन नियुक्तियों को ऐसे समय में देखा जा रहा है, जब BJP विभिन्न राज्यों में अपने संगठनात्मक ढांचे को नए सिरे से सक्रिय कर रही है. उत्तर प्रदेश में तावड़े पहले से ही संगठनात्मक बैठकों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सक्रिय रहे हैं.
खास तौर पर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए इस संगठनात्मक फेरबदल का बड़ा केंद्र हैं. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, जबकि गुजरात समेत कुछ अन्य राज्यों में बाद में चुनाव होंगे. ऐसे में नए प्रभारियों की नियुक्ति को चुनावी तैयारियों और प्रदेश संगठन के साथ समन्वय के लिहाज से देखा जा रहा है.