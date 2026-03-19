पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी सूची जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल; निशीथ प्रामाणिक को मठभंगा से टिकट

West Bengal Elections BJP Candidates Second List: पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में कुल 111 नाम शामिल हैं. इससे पहले जारी हुई लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम थे.

इस दूसरी लिस्ट में पार्टी ने निशीथ प्रामाणिक को मठभंगा, शंकर अधिकारी को चोपड़ा, कोस्तव बागची को बैरकपुर, रेखा पात्रा को हिंगलाजगंज, रूपा गांगुली को सोनारपुर दक्षिण, प्रियंका टिबरेवाल को एंटल्ली और तपस रॉय को माणिकताला से टिकट दिया गया है.

बंगाल असेंबली में कुल 294 सीटें

बताते चलें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं. चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक, राज्य में इस बार 2 चरणों (23 और 29 अप्रैल) में चुनाव होंगे. जबकि मतगणना 4 मई को होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी इस बार सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना है. वह अब तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट घोषित कर चुकी है. उसकी पहली सूची में 144 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, जबकि दूसरी लिस्ट में 111 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए गए हैं. पार्टी ने इस बार उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय कैडर को प्राथमिकता दी है.

ममता को दोनों सीटें पर घेरेंगे सुवेंदु अधिकारी

सुवेंदु अधिकारी को सीएम ममता बनर्जी से मुकाबले के लिए भवानीपुर और नंदीग्राम, दोनों सीट पर उतारा गया है. मुख्यमंत्री ममता भी इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं. पार्टी नेता दिलीप घोषित खड़गपुर सदर, अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल साउथ से टिकट दिया गया है. जबकि स्वप्न दासगुप्ता को रासबिहारी सीट से उतारा गया है.

इस चुनाव में TMC 291 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. जबकि बाकी 3 सीटें उसने अपनी सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (BGPM) के लिए छोड़ दी हैं. उसने अपने हिस्से की सभी 291 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है.

उधेड़बुन से बाहर नहीं निकल पा रही कांग्रेस

वहीं वामदल 192 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित कर चुके हैं. इनमें (CPI(M) लगभग 142, फॉरवर्ड ब्लॉक 21, CPI 14, RSP 13 आदि शामिल हैं. बाकी सीटों के उम्मीदवार 3-4 दिनों में घोषित होंगे. सबसे बदहाल स्थिति कांग्रेस की है. किसी भी प्रमुख दल से गठबंधन न हो पाने की वजह से वह इस बार अकेले चुनाव लड़ने जा रही है. उसने अभी तक उम्मीदवारों की कोई सूची घोषित नहीं की है. इस वजह से उसके कैडर में निराशा पसरी हुई है.