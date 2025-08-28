गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान, घिर गए राहुल
Advertisement
trendingNow12900122
Hindi Newsदेश

गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान, घिर गए राहुल

बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में एक यात्रा चल रही है और उसमें जैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उसको लेकर मैं दुख के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं. आज भाषा की मर्यादा तार-तार हो रही है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 28, 2025, 05:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान, घिर गए राहुल

Bihar News: बिहार में चल रही राहुल गांधी की यात्राओं और उसमें इस्तेमाल की जा रही भाषा पर सियासत गरमा गई है. बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.  सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में एक यात्रा के दौरान जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उस पर उन्हें दुख है.  बीजेपी नेता ने कहा कि आज भाषा की मर्यादा तार-तार हो रही है. पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उनको शर्मसार होना चाहिए. आज कांग्रेस गांधी जी की पार्टी नहीं गाली वाली पार्टी बन गई है. उनको लगता है भारतवर्ष उन्हीं का है और उनको गद्दी नहीं मिलती है तो जो लोकतांत्रिक रूप से चुनकर आता है, उनको मां की गाली भी देते हैं. बिहार की जनता ऐसी भाषा को देख रही है और इसका जवाब भी देगी. 

संबित पात्रा ने कहा कि जहां से ज्ञान और भाषा की प्रवाह है उस धरती से जिस प्रकार की भाषा का उपयोग हो रही है इसके जनक राहुल गांधी हैं. खुद ही एक सप्ताह से इस तरह के भाषा का उपयोग कर रहे हैं. 2012-13 से ही पीएम मोदी को लेकर जिस प्रकार की भाषा कांग्रेस पार्टी करती है, 'मौत के शौदागर', 'नाली का कीड़ा' और क्या क्या बोलते हैं? 

'अमर्यादित भाषा को भारत वर्ष पसंद नहीं करता है'

राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं उसकी भाषा देखिए, पीएम को तू बोल कर बोलते हैं. अमर्यादित भाषा को भारत वर्ष पसंद नहीं करता है. उन्होंने कहा कि संसद में भाषा की मर्यादा को तार तार किया ये पहला मौका नहीं है,  जब कांग्रेस ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

'राहुल गांधी ने मणिशंकर अय्यर के खाली स्थान को भर दिया'

संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि पूरे विश्व में किस देश में राष्ट्रध्यक्ष के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, अगर इनको बता दिया जाए तो सिर्फ मारना ही बाकी रह जाएगा. राहुल,संजय राउत और मणिशंकर अय्यर में कोई अंतर नहीं है.  अब राहुल मणिशंकर अय्यर के खाली स्थान को भर दिया है.

'सबको चोर कहा जाता है'

सभी संवैधानिक संस्थाओं को गाली दिया जाता है. सबको चोर कहा जाता है. कांग्रेस अब गली गली नहीं 'गाली वाली पार्टी' है. पीएम को गाली देकर राहुल गांधी को आनन्द मिल रहा है तो बिहार की जनता जवाब देगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

BJPPM Modi

Trending news

गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
BJP
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
breaking news live updates
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
;