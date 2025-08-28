गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान, घिर गए राहुल

Bihar News: बिहार में चल रही राहुल गांधी की यात्राओं और उसमें इस्तेमाल की जा रही भाषा पर सियासत गरमा गई है. बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में एक यात्रा के दौरान जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उस पर उन्हें दुख है. बीजेपी नेता ने कहा कि आज भाषा की मर्यादा तार-तार हो रही है. पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उनको शर्मसार होना चाहिए. आज कांग्रेस गांधी जी की पार्टी नहीं गाली वाली पार्टी बन गई है. उनको लगता है भारतवर्ष उन्हीं का है और उनको गद्दी नहीं मिलती है तो जो लोकतांत्रिक रूप से चुनकर आता है, उनको मां की गाली भी देते हैं. बिहार की जनता ऐसी भाषा को देख रही है और इसका जवाब भी देगी.

संबित पात्रा ने कहा कि जहां से ज्ञान और भाषा की प्रवाह है उस धरती से जिस प्रकार की भाषा का उपयोग हो रही है इसके जनक राहुल गांधी हैं. खुद ही एक सप्ताह से इस तरह के भाषा का उपयोग कर रहे हैं. 2012-13 से ही पीएम मोदी को लेकर जिस प्रकार की भाषा कांग्रेस पार्टी करती है, 'मौत के शौदागर', 'नाली का कीड़ा' और क्या क्या बोलते हैं?

'अमर्यादित भाषा को भारत वर्ष पसंद नहीं करता है'

राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं उसकी भाषा देखिए, पीएम को तू बोल कर बोलते हैं. अमर्यादित भाषा को भारत वर्ष पसंद नहीं करता है. उन्होंने कहा कि संसद में भाषा की मर्यादा को तार तार किया ये पहला मौका नहीं है, जब कांग्रेस ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही है.

'राहुल गांधी ने मणिशंकर अय्यर के खाली स्थान को भर दिया'

संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि पूरे विश्व में किस देश में राष्ट्रध्यक्ष के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, अगर इनको बता दिया जाए तो सिर्फ मारना ही बाकी रह जाएगा. राहुल,संजय राउत और मणिशंकर अय्यर में कोई अंतर नहीं है. अब राहुल मणिशंकर अय्यर के खाली स्थान को भर दिया है.

'सबको चोर कहा जाता है'

सभी संवैधानिक संस्थाओं को गाली दिया जाता है. सबको चोर कहा जाता है. कांग्रेस अब गली गली नहीं 'गाली वाली पार्टी' है. पीएम को गाली देकर राहुल गांधी को आनन्द मिल रहा है तो बिहार की जनता जवाब देगी.