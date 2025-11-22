Kerala News: 'BJP-RSS वालों को अपने नेताओं से खतरा', केरल के मंत्री का बड़ा आरोप; बोले-सुसाइड कर रहे कार्यकर्ता

Kerala Politics News: केरल की वामपंथी सरकार के मंत्री वी. सिवनकुट्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य में बीजेपी-आरएसएस के कार्यकर्ताओं को अपने ही नेताओं से खतरा है. बहुत सारे कार्यकर्ता सुनवाई न होने पर सुसाइड कर चुके हैं.
Kerala Minister V Sivankutty's statement on BJP: केरल में जैसे-जैसे बीजेपी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, राज्य की वामपंथी सरकार से उसकी ठनती जा रही है. दोनों ओर से जब-तब एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोपों की बौछार होती रहती है. अब केरल के मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने बीजेपी-आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है. मंत्री ने कहा कि राज्य में बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है. इसके जिम्मेदार बीजेपी-आरएसएस खुद हैं.
'बीजेपी-आरएसएस का असल चेहरा देख रहे लोग'
मंत्री सिवनकुट्टी ने आरोप लगाया, 'इन संगठनों के भीतर से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें यौन शोषण, आर्थिक गड़बड़ियां और रेत माफिया से संबंध जैसी गंभीर आरोप शामिल हैं. मंत्री ने कहा कि अब ये सब बातें खुलकर जनता के सामने आ रही हैं. जिससे खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली पार्टी का असल चेहरा लोग देख रहे हैं.'
'कार्रवाई के बजाय छिपते रहे प्रदेश अध्यक्ष'
बीजेपी पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि इन गंभीर मामलों पर कार्रवाई करने के बजाय बीजेपी के राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर छिपते फिर रहे हैं. वे उन घटनाओं पर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिनमें पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली थी.
'अब तक कई कार्यकर्ता कर चुके हैं सुसाइड'
शिवनकुट्टी ने दावा किया कि पिछले कुछ महीनों में ही बीजेपी और आरएसएस से जुड़े कई कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या की है. इस तरह की हर घटना पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े करती है. उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में पार्टी के शीर्ष नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे सामने आकर सच बताएं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक ऐसा होता नहीं दिख रहा है.
राज्य में अगले साल होने वाले हैं असेंबली चुनाव
बताते चलें कि राज्य में असेंबली चुनाव अगले साल होने हैं. अब तक राज्य में कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और वामपंथी दलों वाला लेफ्टिस्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट बारी-बारी से सत्ता में आते रहे हैं. लेकिन इस बार बीजेपी इस जंग को तिकोना बनाने की कोशिश कर रही है. इसके लिए बीजेपी ने ईसाई मतदाताओं के साथ भी अपना तालमेल बढ़ाया है. साथ ही जनता में पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार सरकारी उपेक्षा के मुद्दे उठा रही है.
