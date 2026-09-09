BJP का विपक्ष पर तीखा हमला, नितिन नवीन बोले- 'गूंज' वालों ने युवाओं को गुमराह किया; नाराज फूफा वाला तंज भी कसा

विपक्ष पर निशाना साधाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि जिन्होंने 'गूंज' शब्द दिया है, उनकी अपनी आवाज में कितनी गहराई है? जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, अगर उनकी बातों में कोई दम होता, तो जब उन्हें मौका मिला था तब उन्होंने देश के युवाओं के लिए कुछ किया होता. आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के युवा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं. इसलिए, मुझे नहीं लगता कि उनकी 'गूंज' का असर उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आगे तक जाएगा. देश के युवा और आम जनता पीएम मोदी के साथ खड़ी है.