BJP का विपक्ष पर तीखा हमला, नितिन नवीन बोले- 'गूंज' वालों ने युवाओं को गुमराह किया; नाराज फूफा वाला तंज भी कसा

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष पर निशाना साधा है. नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कथित तौर पर राहुल गांधी के छात्रों की गूंज वाले कार्यक्रम पर निशाना साधा. नवीन ने कहा कि जिन्होंने 'गूंज' शब्द दिया है, अगर उनकी बातों में ताकत होती, तो देश ने उन्हें मौका दिया होता.
दरअसल, नई दिल्ली में नितिन नवीन ने मंगलवार (09 सितंबर) को एक पीसी को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा. नितिन नवीन के कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के युवा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और देश की युवा पीढ़ी बीजेपी के साथ खड़ी है.
विपक्ष पर निशाना साधाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि जिन्होंने 'गूंज' शब्द दिया है, उनकी अपनी आवाज में कितनी गहराई है? जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, अगर उनकी बातों में कोई दम होता, तो जब उन्हें मौका मिला था तब उन्होंने देश के युवाओं के लिए कुछ किया होता. आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के युवा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं. इसलिए, मुझे नहीं लगता कि उनकी 'गूंज' का असर उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आगे तक जाएगा. देश के युवा और आम जनता पीएम मोदी के साथ खड़ी है.
#WATCH | Delhi | BJP National President Nitin Nabin says, "Those who have given the term 'Goonj,' how much depth do they have in their own voice? Those who are misleading the nation's youth, had there been any real substance to their voices, would have done something for the… pic.twitter.com/ya8OFT4IG0
— ANI (@ANI) September 9, 2026
नितिन नवीन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' कब शुरू हुए? 'स्टार्टअप' और 'मेक इन इंडिया' पहल कब शुरू हुईं? उस समय राहुल गांधी कहां थे? हमारे कार्यक्रम विपक्ष के एजेंडे से तय नहीं होते. वे हमारी अपनी विचारधारा, विजन और घोषणापत्र से आकार लेते हैं. हमारी बातों को उनके बयानों से न तौलें. उनकी 'गूंज' का मकसद सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है, जबकि हमारी 'गूंज' पूरे देश में गूंजती है.
गौरतलब है कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन यानी 17 सितंबर के दिन को ‘सेवा दिवस’ के रूप में मनाने जा रही है. इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को बीजेपी उनकी 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन यात्रा को के मौके पर एक महीने का ‘सेवा संकल्प’ अभियान भी शुरू करेगी. नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा के लिए उनका आभार जताने के के लिए बीजेपी 17 सितंबर को ‘आशीर्वाद के दीए’ कार्यक्रम का भी आयोजन करेगी.
पीएम मोदी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी नाराज फूफा वाला तंज कसा है. बता दें कि पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी द्वारा महीने भर चलने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' के आयोजन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम हमारे 'नाराज फूफा' को मनाने में सफल रहेगा.