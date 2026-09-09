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BJP का विपक्ष पर तीखा हमला, नितिन नवीन बोले- 'गूंज' वालों ने युवाओं को गुमराह किया; नाराज फूफा वाला तंज भी कसा

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज वाले कार्यक्रम पर निशाना साधा. नवीन ने कहा कि अगर उनकी बातों में ताकत होती, तो देश के युवाओं ने उन्हें मौका दिया होता.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 09, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:37 PM IST
BJP का विपक्ष पर तीखा हमला, नितिन नवीन बोले- 'गूंज' वालों ने युवाओं को गुमराह किया; नाराज फूफा वाला तंज भी कसा
Image Credit: नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा.

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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