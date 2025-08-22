100 नेताओं से लंबी गुफ्तगू...स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?

BJP: भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा? इसको लेकर चर्चाएं जोरों पर है. इस बीच, इससे जुड़ी बड़ी खबर आई है. सूत्रों ने बताया कि बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की संभावना है.
BJP New National President: देश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार चुनाव की तारीखों से पहले मिल सकता है. पार्टी चाहती है कि यह चुनाव नए नेतृत्व में लड़ा जाए. लेकिन नए अध्यक्ष के चयन में कई वजहों से देरी हो रही है. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वंय संघ (RSS) ने इस फैसले के लिए बहुत बड़े लेवल पर बातचीत की है. करीब 100 बड़े नेताओं के बीच नए अध्यक्ष के नाम को लेकर लंबी गुफ्तगू हुई है. इसमें पूर्व पार्टी अध्यक्ष, सीनियर केंद्रीय मंत्री और आरएसएस-बीजेपी से जुड़े लोग शामिल रहे.
बताया जा रहा है कि देरी की एक वजह यह भी है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है. इसी कारण अभी तक नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है. जबकि, एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बीजेपी ने इस वक्त उपराष्ट्रपति चुनाव की उम्मीद नहीं की थी. लेकिन पिछले महीने जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद यह चुनाव अहम हो गया. अब पार्टी पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि उसका उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करे.
वहीं, देरी की एक और वजह है कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे बड़े सूबों में नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने हैं. सूत्रों के मुताबिक, इसलिए बीजेपी चाहती है कि जहां जरूरी हो वहां नए प्रदेश अध्यक्ष पहले चुन लिए जाएं और उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो. पार्टी का कहना है कि यह पार्टी के संविधान के हिसाब से बहुत जरूरी है, जिसमें लिखा है कि 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से कम से कम 19 यूनिट्स में चुना हुआ प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, तभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है.
जबकि, पिछले महीने भाजपा ने 28 राज्यों में यह प्रोसेस पूरी कर ली थी. वहीं, अब उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के अलावा हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, पंजाब और मणिपुर में ये प्रक्रिया बची हुई है. यानी प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया है. हालांकि, पंजाब में भाजपा ने कार्यकारी अध्यक्ष जरूर नियुक्त कर दिया है.
मौजूदा वक्त में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जिन्हें जनवरी 2020 में चुना गया था और उनके तीन साल के कार्यकाल के बाद से उन्हें दो बार सेवा विस्तार मिल चुका है. पहला 2024 के लोकसभा चुनाव की वजह से और दूसरा संगठनात्मक कार्य के कारण.
वहीं, मंडल प्रमुखों के चुनाव के लिए भी यही नीति अपनाई जा रही है. इस मामले में भाजपा ने उम्र सीमा 40 साल से कम रखकर अगली पीढ़ी के नेताओं को मौका देने का फैसला किया है. इसके अलावा जिला और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट्स का कम से कम दस साल तक भाजपा का एक्टिव मेंबर होना जरूरी है. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दूसरे दलों से आए नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां मिलने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष है.
