बिहार चुनाव के बीच BJP को इस राज्य में चाहिए नया एलायंस; TVK समेत इन पार्टियों को साधने की कोशिश

Tamil Nadu Election 2026: एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां बिहार चुनाव में जीत के लिए जिद्दोजहद कर रही है, वहीं अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ही यहां की चिंता सताने लगी है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा को यहां नए राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिशें कर दी हैं. भाजपा चाहती है कि NDA को यहां मजबूत किया जाए ताकि विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो. इसके लिए भाजपा छोटे दलों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है.

भाजपा के चुनाव प्रभारी जय पांडा और सह प्रभारी मुरलीधर मोहोल हाल ही में तमिलनाडु पहुंचे और वहां पार्टी नेताओं व एआईएडीएमके (AIADMK) के नेताओं के साथ लंबी रणनीतिक बैठकें कीं. दावा यह भी किया जा रहा है कि भाजपा चाहती है कि राज्य में जो एंटी-डीएमके (DMK विरोधी) लहर है, उसे एनडीए के पक्ष में मोड़ा जाए. इसके लिए पार्टी छोटे दलों से गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है.

इन पार्टियों पर है भाजपा की नजर

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भाजपा के अंदरूनी आंकलन बताते हैं कि अभिनेता थलपति विजय की पार्टी ‘टीवीके’ (TVK) का फिलहाल करीब 20% वोट शेयर है, जिसमें से लगभग 60% वोट एनडीए के खिलाफ हैं. इसी वजह से भाजपा अब विजय की बढ़ती लोकप्रियता का तोड़ निकालने की रणनीति बना रही है. इधर एनडीए की एक प्रमुख सहयोगी पार्टी पीएमके (PMK) में अंदरूनी मतभेद सामने आए हैं. सूत्रों के मुताबिक सीनियर नेता एस रामदोस एनडीए में बने रहना चाहते हैं, जबकि उनके बेटे ए रामदोस न्यूट्रल रहने या टीवीके से हाथ मिलाने पर विचार कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:

जम्मू-कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर दिल्ली में अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान

नवंबर में तमिलनाडु में हो सकता है फेरबदल

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नवंबर में तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा फेरबदल हो सकता है. एआईएडीएमके के तीन गुट- ओ पन्नीरसेल्वम (OPS), वीके शशिकला और टीटीवी दिनाकरन अपने अगले कदम पर बड़ा फैसला ले सकते हैं. दूसरी तरफ भाजपा की रणनीति साफ है, डीएमके विरोधी वोटों को बिखरने से रोकना और सभी छोटे दलों को एनडीए के तहत एकजुट करना. हालांकि इस गठबंधन में निकाले गए एआईएडीएमके नेताओं को वापस शामिल करने को लेकर मतभेद बने हुए हैं.

अगले महीने बड़ी तैयारी

दिल्ली में हाल ही हुई बैठक में ई पलानीस्वामी (EPS) ने गृहमंत्री अमित शाह से कहा कि अगर निकाले गए नेताओं को वापस लाया गया तो गठबंधन की एकजुटता पर असर पड़ सकता है. अगले महीने से भाजपा और एआईएडीएमके मिलकर डीएमके सरकार के खिलाफ संयुक्त अभियान शुरू करने वाली हैं, जिसमें जनता की समस्याओं और राज्य के मुद्दों को उठाया जाएगा.

बीजेपी को भरोसा है कि छोटे दलों को साथ लाने से न सिर्फ वोटों का बिखराव रुकेगा बल्कि एनडीए की राजनीतिक ताकत भी बढ़ेगी. हालांकि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एआईएडीएमके नेतृत्व को इस विस्तार योजना के लिए राजी किया जाए.