'माफी नहीं मांगी तो उमर अब्दुल्ला पर करेंगे क्रिमिनल केस...', Zee News से बोले एडवोकेट परिमोक्ष सेठ

Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर कथित ऑपरेशन लोटस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगाने के बाद विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है. भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा गया है. यह कार्रवाई उनके उन बयानों के बाद की गई है, जिनमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने के लिए विधायकों को पैसे और मंत्री पद का लालच दे रही है.
इस मामले में बीजेपी की ओर से कानूनी कार्रवाई करने वाले अधिवक्ता परिमोक्ष सेठ ने जी न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बिना किसी तथ्य और सबूत के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है.
परिमोक्ष सेठ ने कहा कि इससे पहले भी कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर इसी तरह के निराधार आरोप लगाए, लेकिन बाद में उन्हें अपने बयान वापस लेने पड़े और माफी मांगनी पड़ी. चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हों या कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उन्हें भी अंततः अपने बयानों पर खेद व्यक्त करना पड़ा. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, उनके विजन और राष्ट्रहित की सोच से प्रेरित होकर पार्टी से जुड़े हैं. ऐसे में बिना किसी सबूत के पार्टी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त जैसे गंभीर आरोप लगाना पूरी तरह गैर-जिम्मेदाराना है.
परिमोक्ष सेठ ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक करें. यदि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है तो उन्हें तत्काल अपने बयान वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके करोड़ों कार्यकर्ताओं से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए.
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उमर अब्दुल्ला माफी नहीं मांगते और अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं, तो उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये के मानहानि के दावे के साथ-साथ आपराधिक (क्रिमिनल) मानहानि का मुकदमा भी दायर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कानून के तहत उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा.
उधर, भारतीय जनता पार्टी भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके आरोपों के समर्थन में साक्ष्य सार्वजनिक करने या सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग कर रही है. इस घटनाक्रम के बाद जम्मू-कश्मीर की राजनीति में ऑपरेशन लोटस को लेकर सियासी बयानबाज़ी अब कानूनी लड़ाई में बदलती दिखाई दे रही है.
भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सत पाल शर्मा ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं. और उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास किया है, जो हम कभी भी बर्दाश नहीं करेंगे.
उमर अब्दुल्ला पिछले दो सालों में एक भी काम नहीं कर पाए, उन्हें एक व्हाइट पेपर देना चाहिए जिसमें वो अपने द्वारा किए गए लोगों के काम गिनाए. बजाये इसके वो झूठे आरोप लगा रहे हैं. उन्हें माफी मांगनी होगी अन्यथा उनके खिलाफ 100 करोड़ का केस किया जाएगा. 20 जुलाई को उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर सत शर्मा ने कहा कि ये दिल्ली में जाकर लाइमलाइट लेना चाहते हैं. भारत में डेमोक्रेसी है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भाजपा की छवि हम उन्हें खराब नहीं करने देंगे.