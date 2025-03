अनफिट समझा क्या? टीम इंडिया की जीत के बाद बीजेपी ने 'पुष्पा स्टाइल' में कसा कांग्रेस पर तंज

ICC Champions Trophy 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने कैप्टन रोहित शर्मा की अगुवाई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को अपने नाम किया है. भारत की इस जीत पर देशभर में जश्न मनाया जा रहा है. लोग रात में सड़कों पर उतरकर पटाखे जलाकर जश्न मना रहे थे. वहीं इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी जश्न मनाने का अनोखा तरीका खोजा. पार्टी ने रोहित शर्मा की एक तस्वीर के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है.

पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर निशाना

बीते दिनों कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर एक विवादित विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अब भाजपा ने उनपर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है.

वायरल पोस्ट में रोहित शर्मा को 'पुष्पा' फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन के अंदाज में दिखाया गया है. पोस्ट में लिखा है,' अनफिट समझा क्या, सुपरफिट है मैं.' वहीं पोस्ट के कैप्शन में लिखा है,' रोहित शर्मा का कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब.'

शमा का विवादित बयान

दरअसल 2 मार्च 2025 को भारत-न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप A मुकाबले के दौरान कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'X' पर रोहित शर्मा को मोटा खिलाड़ी कहा था. उन्होंने अपने विवादित पोस्ट में लिखा था,' रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के तौर पर मोटे हैं. उन्हें वजन कम करने की जरूरत है. वह भारत के अब तक के सबसे अप्रभावी कप्तान हैं.' विवादों में घिरने के बाद शमा को अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा था.

जीत के बाद बदले सुर

शमा मोहम्मद के इस पोस्ट से एक ओर जहां कांग्रेस ने किनारा किया तो वहीं सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया जाने लगा. भाजपा ने भी उनके इस बयान पर आपत्ति जताई थी. वहीं अब कांग्रेस नेता ने भारत की जीत पर सोशल मीडिया में बधाई दी है.

Congratulations to #TeamIndia for their stupendous performance in winning the #ChampionsTrophy2025

Hats off to Captain @ImRo45 who led from the front with a brilliant 76, setting the tone for victory. @ShreyasIyer15 and @klrahul played crucial knocks, steering India to…

— Dr. Shama Mohamed (@drshamamohd) March 9, 2025