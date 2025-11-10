Advertisement
trendingNow12996216
Hindi Newsदेश

'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', बेंगलुरु जेल में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत, बीजेपी का हल्ला बोल

Bengaluru Jail Viral Video: पुलिस ने बीजेपी नेताओं को जबरन बसों में बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया. बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और गृह मंत्री जी. परमेश्वर के इस्तीफे की मांग की.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 10, 2025, 04:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', बेंगलुरु जेल में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत, बीजेपी का हल्ला बोल

Bengluru Jail Video: बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कैदियों के डांस और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है. कर्नाटक सरकार ने अब इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं. लेकिन बीजेपी ने इस मामले में आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. बीजेपी ने सोमवार को राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. दरअसल बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कट्टरपंथी तत्वों, आईएसआईएस संचालकों और अपराधियों को कथित रूप से लग्जरी सुविधाएं मिलने के वीडियो सामने आए हैं. इसके बाद कर्नाटक बीजेपी चीफ और विधायक बीवाई विजयेंद्र, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक, विधायक, विधान परिषद सदस्य और पूर्व मंत्रियों की अगुआई में पार्टी नेता मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निवास का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया.

बीजेपी ने किया जोरदार प्रदर्शन

पुलिस ने बीजेपी नेताओं को जबरन बसों में बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया. बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और गृह मंत्री जी. परमेश्वर के इस्तीफे की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

विजयेंद्र ने कहा कि परप्पना अग्रहारा जेल 'नाइटक्लब या एंटरटेनमेंट क्लब' बन चुका है, जहां आतंकियों, आईएसआईएस एजेंटों और कट्टरपंथियों को खास सुविधा दी जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कैदियों को टीवी, मोबाइल फोन और हथियार तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं और यह सब सरकारी संरक्षण में सहज तरीके से चल रहा है. 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की लापरवाही से साफ है कि राष्ट्रविरोधी तत्वों को जेल के अंदर ऐशोआराम सुविधाएं मिली हुई हैं. उन्होंने कहा, 'अखबारों और टीवी चैनलों में रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार ने कार्रवाई में देरी की.'

'यह लोकतंत्र पर हमला है'

विजयेंद्र ने कहा, 'यह लोकतंत्र पर हमला है, जैसे कोई नरसंहार हो रहा हो.' उन्होंने दावा किया कि अगर सरकार ने कदम नहीं उठाए, तो राष्ट्रविरोधी मामलों की जांच ठप पड़ जाएगी. उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग दोहराई.

उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए पूछा कि क्या वह विदेशी ताकतों के सहारे देश में अस्थिरता पैदा करने और आतंकी नेटवर्क को बढ़ावा देने में लगे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मोबाइल फोन, विलासिता और 'फन टाइम' जैसी सुविधाओं ने कट्टरपंथियों के लिए जेलों को 'मुफ्त हॉलीडे डेस्टिनेशन' बना दिया है.

'पाक-अफगान में हो रहे फोन कॉल'

आर अशोक ने आरोप लगाया कि जेल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फोन कॉल किए जा रहे हैं और यह सब सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और परमेश्वर के संरक्षण में हो रहा है. उन्होंने पूछा कि क्या पिछले दो साल से खुफिया एजेंसियां सोई हुई हैं और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पुलिस थानों को 'पार्टी कार्यालय' बना दिया है.

विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चलावाड़ी नारायणस्वामी ने कहा कि कांग्रेस सरकार जेलों में आतंकियों के लिए 'सुविधाओं का पैकेज' मुहैया करा रही है. भाजपा एमएलसी सी.टी. रवि ने कहा कि अपराधियों को रिसॉर्ट जाने की जरूरत नहीं, वे सीधे जेल जा सकते हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

bengaluru Jail Viral video

Trending news

'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', सलाखों में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत
bengaluru Jail Viral video
'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', सलाखों में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
Jammu Kashmir
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
Amritpal Singh
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
Terror
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
sharad pawar
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
Former RBI governor Raghuram Rajan
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
NIT Slichar
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव