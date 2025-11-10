'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', बेंगलुरु जेल में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत, बीजेपी का हल्ला बोल

Bengluru Jail Video: बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कैदियों के डांस और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है. कर्नाटक सरकार ने अब इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं. लेकिन बीजेपी ने इस मामले में आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. बीजेपी ने सोमवार को राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. दरअसल बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कट्टरपंथी तत्वों, आईएसआईएस संचालकों और अपराधियों को कथित रूप से लग्जरी सुविधाएं मिलने के वीडियो सामने आए हैं. इसके बाद कर्नाटक बीजेपी चीफ और विधायक बीवाई विजयेंद्र, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक, विधायक, विधान परिषद सदस्य और पूर्व मंत्रियों की अगुआई में पार्टी नेता मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निवास का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया.

बीजेपी ने किया जोरदार प्रदर्शन

पुलिस ने बीजेपी नेताओं को जबरन बसों में बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया. बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और गृह मंत्री जी. परमेश्वर के इस्तीफे की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

विजयेंद्र ने कहा कि परप्पना अग्रहारा जेल 'नाइटक्लब या एंटरटेनमेंट क्लब' बन चुका है, जहां आतंकियों, आईएसआईएस एजेंटों और कट्टरपंथियों को खास सुविधा दी जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कैदियों को टीवी, मोबाइल फोन और हथियार तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं और यह सब सरकारी संरक्षण में सहज तरीके से चल रहा है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की लापरवाही से साफ है कि राष्ट्रविरोधी तत्वों को जेल के अंदर ऐशोआराम सुविधाएं मिली हुई हैं. उन्होंने कहा, 'अखबारों और टीवी चैनलों में रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार ने कार्रवाई में देरी की.'

'यह लोकतंत्र पर हमला है'

विजयेंद्र ने कहा, 'यह लोकतंत्र पर हमला है, जैसे कोई नरसंहार हो रहा हो.' उन्होंने दावा किया कि अगर सरकार ने कदम नहीं उठाए, तो राष्ट्रविरोधी मामलों की जांच ठप पड़ जाएगी. उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग दोहराई.

उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए पूछा कि क्या वह विदेशी ताकतों के सहारे देश में अस्थिरता पैदा करने और आतंकी नेटवर्क को बढ़ावा देने में लगे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मोबाइल फोन, विलासिता और 'फन टाइम' जैसी सुविधाओं ने कट्टरपंथियों के लिए जेलों को 'मुफ्त हॉलीडे डेस्टिनेशन' बना दिया है.

'पाक-अफगान में हो रहे फोन कॉल'

आर अशोक ने आरोप लगाया कि जेल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फोन कॉल किए जा रहे हैं और यह सब सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और परमेश्वर के संरक्षण में हो रहा है. उन्होंने पूछा कि क्या पिछले दो साल से खुफिया एजेंसियां सोई हुई हैं और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पुलिस थानों को 'पार्टी कार्यालय' बना दिया है.

विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चलावाड़ी नारायणस्वामी ने कहा कि कांग्रेस सरकार जेलों में आतंकियों के लिए 'सुविधाओं का पैकेज' मुहैया करा रही है. भाजपा एमएलसी सी.टी. रवि ने कहा कि अपराधियों को रिसॉर्ट जाने की जरूरत नहीं, वे सीधे जेल जा सकते हैं.