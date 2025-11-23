Advertisement
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार

जमीयत उलेमा-ए-हिंद (JUH) के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी के हाल के बयानों पर सियासी घमासान मच गया है. मदनी ने हाल ही में भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था और दावा किया था कि वे अलग-अलग नेशनल इंस्टीट्यूशन में ऊंचे पदों पर नहीं आ सकते.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 23, 2025, 05:27 PM IST
जमीयत उलेमा-ए-हिंद (JUH) के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी के हाल के बयानों पर सियासी घमासान मच गया है. मदनी ने हाल ही में भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था और दावा किया था कि वे अलग-अलग नेशनल इंस्टीट्यूशन में ऊंचे पदों पर नहीं आ सकते. कई कांग्रेस नेताओं ने मदनी के दावे का समर्थन भी किया है. अब BJP ने मदनी के बयानों की आलोचना की है. बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि एक भारतीय मुसलमान देश का राष्ट्रपति हो सकता है, भारतीय हॉकी टीम का कप्तान हो सकता है या भारत का चीफ जस्टिस हो सकता है.   

इसके पहले शनिवार (22 नवंबर) को मौलाना मदनी ने कहा था कि भारतीय मुसलमानों को देश में भेदभाव का सामना करना पड़ता है. उन्होंने आज़म खान जैसे लोगों को जेल भेजने और अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी के हालात जैसे मुद्दों की ओर इशारा किया. उन्होंने भारत के हालात से तुलना करने के लिए न्यूयॉर्क (ज़ोहरान ममदानी) और लंदन (सादिक खान) जैसे शहरों में मुस्लिम मेयरों के सफल चुनाव का उदाहरण भी दिया. 

 

BJP ने मदनी पर पलटवार किया
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ की बातों पर जवाब देते हुए, BJP नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एक ऐसे संगठन से 'गैर-जिम्मेदाराना' बातें उम्मीद के मुताबिक नहीं थीं जिसकी एक ऐतिहासिक विरासत रही है. बयानों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा,'जमीयत उलेमा-ए-हिंद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा था और हमें उनसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी.' अलग-अलग नेशनल इंस्टीट्यूशन में मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन के बारे में मदनी के दावे का जवाब देते हुए हुसैन ने कहा, 'एक भारतीय मुसलमान भारत का प्रेसिडेंट हो सकता है, भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन हो सकता है, या भारत का चीफ जस्टिस हो सकता है.'

 

क्या बोले थे मौलाना मदनी?
मदनी ने कहा था, उन्होंने कहा,'दुनिया सोचती है कि मुसलमान लाचार, खत्म और बंजर हो गए हैं. मैं ऐसा नहीं मानता आज एक मुस्लिम ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, एक खान लंदन का मेयर बन सकता है, जबकि भारत में कोई यूनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर भी नहीं बन सकता और अगर कोई बन भी जाए तो उसे जेल भेज दिया जाएगा जैसा कि आजम खान को भेजा गया था. देखिए आज अल-फलाह (यूनिवर्सिटी) में क्या हो रहा है.' मौलाना मदनी ने सरकार पर ये आरोप भी लगाए कि सरकार ये पक्का कर रही है कि आने वाले समय में मुसलमान कभी सिर न उठा पाएं.'

कांग्रेस ने किया मदनी के बयान का समर्थन
कई कांग्रेस नेताओं ने मदनी के दावे का समर्थन किया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ज़रूरी एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट में पिछड़े समुदायों को सिस्टमैटिक तरीके से साइडलाइन कर रही है. पार्टी नेता उदित राज ने कहा,'सिर्फ़ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि दलितों और OBC को भी अपॉइंटमेंट से वंचित किया जा रहा है. केंद्र सरकार "सबका साथ सबका विकास" का दावा करती है, लेकिन सिर्फ़ एक खास समुदाय को बढ़ावा दिया जा रहा है. केंद्र सरकार की 48 यूनिवर्सिटी में से किसी में भी मुस्लिम, दलित या OBC वाइस-चांसलर नहीं हैं वे भारत के 159 टॉप इंस्टीट्यूशन से भी गायब हैं.

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी मदनी की बातों का समर्थन किया. उन्होंने कहा, 'इस सरकार ने एक खास धर्म और उस धर्म से जुड़े पढ़े-लिखे और समझदार लोगों के खिलाफ बहुत सिस्टमैटिक कैंपेन चलाया है इसमें कोई शक नहीं है. कभी-कभी इससे जुड़े लोगों को लगता है कि उनके साथ गलत बर्ताव हो रहा है.'

