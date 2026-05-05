ममता बनर्जी ने बंगाल में हमेशा बीजेपी पर दिल्‍ली मॉडल लागू करने का मुद्दा उठाया कि यदि ये लोग सत्‍ता में आए तो राज्‍य की सत्‍ता दिल्‍ली के इशारे पर चलेगी. यानी बाहरियों का बंगाल में हस्‍तक्षेप होगा. बाहरी बनाम लोकल, जय श्री राम बनाम जय बांग्‍ला जैसे नारे इसी नैरेटिव की प्रतिध्‍वनियां हैं. मोदी दौर में 2016 में तीन सीटों से सफर शुरू करने वाली बीजेपी 2021 में 77 सीटों के साथ मुख्‍य विपक्षी दल तो बन गई लेकिन अंदरखाने ये बात समझ में आ गई कि क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे की काट खोजनी होगी.

बीजेपी ने बिना देर किए इस मुद्दे पर ध्‍यान दिया और काम शुरू कर दिया. इस दिशा में बढ़ते हुए पार्टी ने सुकांता मजूमदार को केंद्र में मंत्री बनाया. उनकी जगह शामिक भट्टाचार्य को 2025 में प्रदेश अध्‍यक्ष बनाया. आरएसएस बैकग्राउंड के शामिक ने बंगाल के भद्रलोक को पार्टी से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई. उन्‍होंने और सुकांता ने कोलकाता के बुद्धिजीवी वर्ग और उपनगरीय बंगाल के भद्रलोक को पार्टी से जोड़ा. इस तरह शहरी तबके में उन्‍होंने बीजेपी की पैठ बनाई. दूसरी तरफ 2020 में टीएमसी से बीजेपी में आए सुवेंदु अधिकारी को फ्रीहैंड दिया और वो ममता का गढ़ माने जाने वाले ग्रामीण अंचल में पार्टी का आक्रामक चेहरा बन गए. इस तरह सुवेंदु, सुकांता और शामिक (S,S,S) की त्रिमूर्ति ने टीएमसी के बाहरी बनाम लोकल के मुद्दे को काफी हद तक कमजोर कर दिया.

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सिर्फ इतना ही नहीं बीजेपी ने बंगाल के अपने पुराने नेताओं को फिर से सक्रिय कर दिया. पूर्व प्रदेश अध्‍यक्ष दिलीप घोष को पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाया. राहुल सिन्‍हा को राज्‍यसभा सदस्‍य बनाया गया. पीएम मोदी ने एक रैली में घोष से लेकर पूर्व राज्‍यपाल तथागत रॉय समेत पुराने वरिष्‍ठ नेताओं को मंच पर बुलाकर सम्‍मानित किया. ये सब करके बीजेपी ने बंगाल के भीतर अपने बाहरी होने के टैग को खत्‍म कर दिया और ममता के सामने अपनी एकजुट बंगाली लीडरशिप को पेश किया.

हर क्षेत्र की अलग रणनीति

2021 तक बीजेपी उत्‍तरी बंगाल, जंगलमहल और मतुआ बेल्‍ट तक सीमित थी. टीएमसी के गढ़ दक्षिण बंगाल में भगवा लहराने के लिए बीजेपी ने इस बार इस अंचल में सत्‍ता विरोधी लहर का फायदा उठाया और इसके लिए उसने ध्रुवीकरण, कट मनी, टीएमसी सिंडिकेट, अराजकता और गुंडागर्दी का मुद्दा उठाया. इनके जरिए बीजेपी आम जनमानस में पैठ बनाने में कामयाब रही.

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उत्‍तरी बंगाल में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए बीजेपी ने चाय-बागान मजदूर और राजबंशी समुदाय पर फोकस किया. इसी तरह जंगलमहल इलाके में आवास और पानी के मुद्दे को उठाकर अपने प्रदर्शन को सुधारा. इन सबकी सामूहिक परिणति ये हुई कि बीजेपी को बंगाल के हर अंचल में जबर्दस्‍त समर्थन मिला और उसने 206 जीतकर बंगाल में कामयाबी की नई इबारत लिख दी.