अटल जयंती पर BJP ने शुरू किया फंडिंग कैंपेन, पीएम मोदी ने दान किए इतने रुपये

नई दिल्ली: देश में अगले साल 5 राज्यों में विधान सभा के चुनाव होने हैं. इस चुनावी जंग में अपने कार्यकर्ताओं की हौंसला अफजाई करने के लिए बीजेपी लगातार कई आक्रामक अभियान चला रही है.

पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) की जयंती पर बीजेपी ने शनिवार से विशेष दान अभियान (BJP Fund Raising Campaign) की शुरुआत की. इस अभियान का लक्ष्य अपने सदस्यों औक अन्य लोगों के सहयोग से पार्टी संचालन के लिए कोष इकट्ठा करना है. इस अभियान में पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं ने पैसों का दान दिया और बाकी लोगों से भी फंड देने की अपील की.

दान के बाद पीएम मोदी (Narendra Modi) ने ट्वीट कर कहा, ‘मैंने भारतीय जनता पार्टी के कोष के लिए एक हजार रुपये दान दिए हैं. इस विशेष अभियान से राष्ट्र प्रथम का हमारा आदर्श और जीवन पर्यंत स्वार्थरहित सेवा की हमारे कार्यकर्ताओं की संस्कृति को और मजबूती मिलेगी. भाजपा को मजबूत बनाने में योगदान दीजिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने में योगदान दीजिए.’

I have donated Rs. 1,000 towards the party fund of the Bharatiya Janata Party.

Our ideal of always putting Nation First and the culture of lifelong selfless service by our cadre will be further strengthened by your micro donation.

Help make BJP strong. Help make India strong. pic.twitter.com/ENdytJYEj5

— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2021