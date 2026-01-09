तमिलनाडु में फिर बढ़ी सियासी हलचल, BJP और AIADMK के नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन

Tamil Nadu Elections: तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने शुक्रवार सुबह चेन्नई के ग्रीनवेज रोड स्थित अपने आवास पर एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान एआईएडीएमके के उप महासचिव केपी मुनुसामी, भाजपा नेता जयप्रकाश, के.टी. राघवन और के.पी. रामलिंगम भी मौजूद थे. नैनार नागेंद्रन ने मुलाकात के बाद बताया कि एआईएडीएमके और भाजपा के बीच गठबंधन से जुड़े मामलों के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु के आगामी दौरों को लेकर चर्चा हुई. उन्होंने यह भी बताया कि गठबंधन की बातचीत बहुत आसानी से आगे बढ़ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे के दौरान चेन्नई या मदुरै में एक बड़ी राजनीतिक जनसभा होगी, जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे.

के. पलानीस्वामी ने की थी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात

इससे पहले गुरुवार को अन्नाद्रमुक के महासचिवएडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने तमिलनाडु की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की और यह स्पष्ट किया कि उन्होंने गठबंधन से संबंधित मामलों पर कोई चर्चा नहीं की थी. वहीं भाजपा ने गठबंधन को मजबूत करने के लिए आगामी हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित वरिष्ठ नेताओं की नई दिल्ली से तमिलनाडु यात्रा की तैयारियों को तेज कर दिया है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राज्य इकाई जनवरी के चौथे सप्ताह में कन्याकुमारी में एक बड़ी जनसभा आयोजित करने की योजना बना रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधित करने की संभावना है.

#WATCH | Tamil Nadu BJP President Nainar Nagendran arrives at the residence of AIADMK General Secretary Edappadi K. Palaniswami in Chennai. pic.twitter.com/Gl1T696zLt — ANI (@ANI) January 9, 2026

मोदी ने आखिरी बार मई 2024 में कन्याकुमारी का दौरा किया था, जब वे विवेकानंद शिला पर गए थे और ध्यान किया था. भाजपा ने एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने और मोदी के साथ मंच साझा करने की योजना बनाई है. भाजपा नेताओं ने बताया कि मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और नबीन के चुनाव से पहले कम से कम 3 बार तमिलनाडु का दौरा करने की उम्मीद है. इसके अलावा वे बड़ी रैलियों में भी शामिल होंगे। इस आयोजन से पहले एनडीए को मजबूत करने के प्रयास में भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी निष्कासित एआईएडीएमके नेता ओ. पन्नीरसेल्वम और एएमएमके महासचिव टीटीवी दिनाकरन से बातचीत शुरू करेगी.