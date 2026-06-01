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Hindi NewsदेशDNA: यूपी की 61 सीटों को जीतने के लिए BJP का मास्टर प्लान, PDA फॉर्मूले की काट तलाश रही पार्टी

DNA: यूपी की 61 सीटों को जीतने के लिए BJP का मास्टर प्लान, PDA फॉर्मूले की काट तलाश रही पार्टी

बीजेपी ने जमीन पर पकड़ मजबूत करने के लिए एक ही दिन में एक लाख 74 हजार टिफिन बैठकें की हैं. यह सीधे तौर पर विपक्ष के PDA यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले को तोड़ने की रणनीति है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Jun 01, 2026, 11:04 PM IST
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DNA: यूपी की 61 सीटों को जीतने के लिए BJP का मास्टर प्लान, PDA फॉर्मूले की काट तलाश रही पार्टी

एक गरीब वंचित महिला को टिकट देना और फिर जीत के बाद मंत्री बनाना ये बीजेपी की स्ट्रैटजी है. बंगाल के बाद बीजेपी अब यूपी में दूसरी रणनीति पर काम कर रही है. ये रणनीति उन विशेष सीटों के लिए है जिसे वो लंबे समय से नहीं जीत पाई है या फिर वहां कभी उसे जीत हासिल हुई ही नहीं. अब हम यूपी में बीजेपी के इसी मिशन का विश्लेषण करेंगे.

साल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं. बीजेपी अभी से इसके लिए मिशन मोड में आ गई है. बीजेपी का यह नया मिशन यूपी की उन 61 सीटों के लिए है, जो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं.

ज्यादातर सीटें अवध और मध्य यूपी की

बीजेपी के लिए चुनौती बनी इन 61 सीटों में सबसे बड़ा हिस्सा अवध और मध्य यूपी का आता है, जहां की लगभग 26 सीटें इस मुश्किल लिस्ट में शामिल हैं. इसके बाद नंबर आता है पूर्वांचल का, जिसके आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और गाजीपुर जैसे प्रमुख जिलों की करीब 22 सीटें बीजेपी की चिंता बढ़ा रही हैं. वहीं पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर-बरेली के पूरे इलाके को मिलाकर करीब 13 सीटें बीजेपी के लिए सबसे कठिन परीक्षा साबित होने वाली हैं. यानी उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यही वो चक्रव्यूह है जिसे समझे बिना यूपी की सत्ता का समीकरण नहीं सुलझाया जा सकता.

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इन 61 सीटों में से 15 सीटें अभी बीजेपी और उसके ही मौजूदा सहयोगी दलों के पास हैं. बाकी 27 सीटें बचती हैं, वो दूसरे दलों जैसे कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवारों के पास हैं. जबकि बाकी की 27 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी के पास है. इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की जमीनी पकड़ काफी मजबूत है. हालांकि पिछले दिनों हुए उपचुनावों में बीजेपी को थोड़ी राहत जरूर मिली. पार्टी ने कुंदरकी और रामपुर जैसी मुश्किल सीटें जीत लीं. सुआर सीट पर भी बीजेपी को कामयाबी मिली. इससे बीजेपी का हौसला थोड़ा बढ़ा है. लेकिन चुनौती अभी भी बाकी है.

क्या है यहां का जटिल जातीय गणित

अब समझिए कि इन सीटों पर बीजेपी के सामने असली बाधा क्या है. वह बाधा है यहां का जटिल जातीय गणित. यूपी में बीजेपी की ताकत एक खास सोशल इंजीनियरिंग पर टिकी है. इसे गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलित का गठबंधन कहा जाता है. कुछ इलाकों में पसमांदा मुसलमान भी बीजेपी के साथ आते हैं. सामान्य वर्ग के मतदाता भी ज्यादातर जगहों पर बीजेपी के साथ रहते हैं. लेकिन इन 61 सीटों पर आते ही यह पूरा समीकरण बिखर जाता है. मित्रों इन हारी हुई सीटों पर एक खास जातीय पैटर्न काम करता है.

अब जरा इन सीटों के वोटिंग पैटर्न को ध्यान से समझिए. अलग-अलग सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि इन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का करीब 76 फीसदी वोट सीधे विपक्ष को जाता है. सिर्फ यही नहीं, यादवों का 72 फीसदी और जाटव दलितों का 74 फीसदी वोट भी विपक्ष के खाते में चला जाता है. 

बीजेपी के खिलाफ होती है एकमुश्त वोटिंग

इस ट्रेंड से साफ है कि इन सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एकमुश्त वोटिंग होती है. इन तीनों वर्गों का यह मिला-जुला वोट बैंक बहुत बड़ा है. कई सीटों पर तो इनकी आबादी 40 से 50 फीसदी तक पहुंच जाती है. अब आप खुद सोचिए, जब इतना बड़ा वोट बैंक एक तरफ खड़ा हो जाए, तो बीजेपी के लिए ये चुनौती कितनी बड़ी है.

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला था. तब यूपी में बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 रह गई थीं. इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि चुनाव के दौरान जातीय समीकरण पूरी तरह बिखर गया था. इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 30 से 45 फीसदी तक है. इसलिए ऐसी जगहों पर बीजेपी के लिए जीत की राह बहुत कठिन हो जाती है. यहां चुनावी लहर के बावजूद सारे गणित फेल होते दिखते हैं.

यही वजह है कि बीजेपी ने अब अपनी जातीय इंजीनियरिंग का तरीका बदल दिया है. इसी साल 10 मई को यूपी में कैबिनेट विस्तार किया गया. इस नए मंत्रिमंडल के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है. इतना ही नहीं, पार्टी अब दो अलग-अलग कंपनियों से अपने विधायकों का गुप्त सर्वे भी करा रही है. इसका मकसद खराब छवि वाले नेताओं के टिकट काटना है. 

बीजेपी ने की टिफिन बैठकें

बीजेपी ने जमीन पर पकड़ मजबूत करने के लिए एक ही दिन में एक लाख 74 हजार टिफिन बैठकें की हैं. यह सीधे तौर पर विपक्ष के PDA यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले को तोड़ने की रणनीति है. नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए 2800 से ज्यादा लोगों को पार्षद भी बनाया गया है.

इस पूरी रणनीति का मकसद बहुत साफ है. बीजेपी किसी भी तरह समाजवादी पार्टी के PDA फॉर्मूले की काट ढूंढना चाहती है. इस काम में बीजेपी के सहयोगी दल बहुत मददगार साबित हो सकते हैं. अब राजनीतिक समीकरण पहले से काफी बदल चुके हैं.

ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओमप्रकाश राजभर की पार्टी अब बीजेपी के साथ खड़ी है. जयंत चौधरी की RLD भी अब NDA का हिस्सा है. RLD के आने से पश्चिमी यूपी का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है. वहां जाट और मुस्लिम गठबंधन को तोड़ा जा सकता है. इसलिए इन सहयोगियों के भरोसे बीजेपी उन क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, जहां उसे पहले भारी नुकसान हुआ था.

हाइपर बूथ मॉडल पर बीजेपी

जानते हैं बीजेपी के इस पूरे मिशन का सबसे मजबूत स्तंभ क्या है. ये है बीजेपी का बूथ प्रबंधन. बीजेपी हमेशा अपने बूथ मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है. इन 61 कठिन सीटों के लिए एक विशेष हाइपर बूथ मॉडल तैयार किया गया है. इसी मॉडल के तहत जमीनी स्तर पर तैयारी की जा रही है.

यह रणनीति बहुत सूक्ष्म स्तर पर काम करेगी. इसमें प्राथमिक फोकस कमजोर बूथों पर रहेगा. वहां ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज लगाई जाएगी. विशेषज्ञ टीमें हर गतिविधि पर नजर रखेंगी. पन्ना प्रमुख व्यवस्था को नए सिरे से जिंदा किया जा रहा है. पन्ना प्रमुख इन 61 सीटों पर वोटरों से सीधा संपर्क रखेंगे. 

कार्यकर्ताओं की होगी रियल टाइम ट्रैकिंग

हर मतदाता से व्यक्तिगत जुड़ाव बनाया जाएगा. इससे वोट प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसे आप बंगाल मॉडल भी कह सकते हैं. बंगाल में मिली जीत के बाद इस मैन मार्किंग रणनीति को चुना गया है. इसके तहत विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हर गतिविधि की रियल टाइम ट्रैकिंग होगी. कार्यक्रम के तुरंत बाद स्थानीय कार्यकर्ता बैठक करेंगे. वे लोगों से सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे. जिन्हें लाभ नहीं मिला है उनकी मदद की जाएगी. गांव से लेकर शहरी कॉलोनियों तक केवल स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा. सड़क पानी और नाली जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी.

लेकिन मित्रों इस मिशन के पीछे कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए. इन सीटों की लिस्ट में सिर्फ BJP की हारी हुई सीटें ही नहीं हैं. बल्कि इन 61 सीटों में कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिसपर उसके सहयोगी भी चिंता बढ़ाते है.

कई क्षेत्रों में बीजेपी काफी कमजोर

सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तीन सीटें इस लिस्ट में शामिल हैं. अपना दल सोनेलाल की दो सीटें भी इसी हार वाली सूची में हैं.  निषाद पार्टी की दो सीटें भी इस कठिन सूची का हिस्सा हैं. पंद्रह साल में तीन बार यूपी जीतने के बाद भी ये सीटें शून्य रहीं.

यानि बीजेपी के सहयोगियों की सीटें भी इस हार की लिस्ट में मौजूद हैं. यह बहुत बड़ी बात है. यह दिखाता है कि बीजेपी खुद इन क्षेत्रों में इतनी कमजोर है कि उसे सहयोगियों का सहारा लेना पड़ता है. लेकिन वे सहयोगी भी बीजेपी के नाम पर यहां सीटें नहीं दिला पाते हैं. इन 61 सीटों पर विपक्ष का बीस से तीस साल पुराना सामाजिक आधार है. इससे पार पाना बीजेपी के लिए इतना आसान नज़र नहीं आ रहा.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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