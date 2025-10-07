Advertisement
इंडिया में तो कोई नहीं...विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता? BJP ने कहा- बहुत बड़ा रहस्‍य

BJP targets Rahul Gandhi over university lecture: राहुल गांधी के विदेशी विश्वविद्यालयों में व्याख्यान और उनकी केंद्र सरकार की आलोचना लंबे समय से बीजेपी के निशाने पर रही है. बीजेपी का कहना है कि राहुल विदेश में जाकर भारत की छवि को धूमिल करते हैं, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि राहुल वैश्विक मंचों पर भारत की विविधता और लोकतंत्र की ताकत को सामने लाते हैं. इस बार बीजेपी ने राहुल गांधी पर गंभीर तंज कसा है.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 07, 2025, 02:26 PM IST
BJP targets Rahul Gandhi: बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी को विदेशी विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने के लिए कौन बुलाता है, जबकि भारत के किसी विश्वविद्यालय से उन्हें न्योता नहीं मिलता. त्रिवेदी ने इसे "बड़ा रहस्य" बताते हुए आरोप लगाया कि राहुल विदेश में जाकर भारत की छवि खराब करते हैं. यह बयान राहुल के हालिया कोलंबिया के ईआईए विश्वविद्यालय में दिए बयान के बाद आया है. जहां उन्होंने केंद्र सरकार और भारत में लोकतंत्र पर खतरे की बात कही थी.

राहुल गांधी को विदेशी विश्वविद्यालयों में क्यों आमंत्रित किया?
भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने मंगलवार को सवाल उठाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विदेशी विश्वविद्यालयों में क्यों आमंत्रित किया जाता है, जबकि उन्हें किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता. त्रिवेदी की यह टिप्पणी कोलंबिया के ईआईए विश्वविद्यालय में राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों के बाद आई है, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की थी. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, भाजपा नेता ने विदेश में व्याख्यान देने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की और दावा किया कि वह भारत की छवि खराब करते हैं और देश की उपलब्धियों को नजरअंदाज करते हैं. उन्होंने आगे कहा, "उन्हें कौन आमंत्रित करता है, यह एक रहस्य है?"

केवल राहुल गांधी को ही क्यों बुला जाता?
त्रिवेदी ने आगे यह भी कहा, "कांग्रेस में कई विद्वान नेता हैं. लेकिन कोई उन्हें विदेशी विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं बुलाता, बल्कि केवल राहुल गांधी को ही क्यों बुलाता है? अगर वह इतने विद्वान हैं, तो देश का कोई भी विश्वविद्यालय उन्हें क्यों नहीं बुलाता? उन्हें कौन आमंत्रित करता है, यह एक रहस्य है. वह वहां जाते हैं और बातें कहते हैं." यह राहुल गांधी द्वारा 2 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र पर हमला है.

राहुल गांधी ने कोलंबिया में क्या कहा था?
2 अक्टूबर को कोलंबिया के ईआईए विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने कहा, "भारत में इंजीनियरिंग और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में गजब की क्षमता है, इसलिए मैं देश को लेकर बहुत आशावादी हूं. लेकिन भारत की संरचना में कुछ खामियां हैं, जिन्हें ठीक करना जरूरी है. सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है."  उन्होंने आगे कहा कि भारत की विविधता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था जरूरी है, जो विभिन्न धर्मों, परंपराओं और विचारों को जगह देती है. राहुल ने चेतावनी दी कि भारत में लोकतंत्र पर खतरा "एक बड़ा जोखिम" है.

लोकतंत्र और विविधता का महत्व
राहुल ने अपने व्याख्यान में जोर देकर कहा, "भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं. यह देश इन सभी संस्कृतियों के बीच एक संवाद है. इस विविधता को जगह देने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन भारत में यह व्यवस्था खतरे में है.

राहुल गांधी के पिछले दस वर्षों के विदेश दौरों की जांच हो: निशिकांत दुबे
उधर झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य सांसदों के विदेश दौरे को लेकर बड़ा सवाल उठाया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और कुछ अन्य सांसद बिना भारत सरकार की अनुमति के विदेशों का दौरा कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए.
सांसद दुबे ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट किया कि राहुल गांधी और अन्य सांसद जो विदेशों में अध्ययन भ्रमण (स्टडी टूर) के नाम पर घूमते हैं, वे सरकार को जानकारी दिए बिना विदेश यात्रा कर रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस मामले की जानकारी लेने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

