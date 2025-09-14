कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम, सिद्धारमैया की टिप्पणी पर बीजेपी ने घेरा, कहा-ये पूछने की हिम्मत है?
Advertisement
trendingNow12922198
Hindi Newsदेश

कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम, सिद्धारमैया की टिप्पणी पर बीजेपी ने घेरा, कहा-ये पूछने की हिम्मत है?

कर्नाटक की सियासत में अक्सर तकरार देखी जाती है. पक्ष-विपक्ष किसी न किसी मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं.  इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस में धर्मांतरण को लेकर सवाल- जवाब हो रहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 14, 2025, 08:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम, सिद्धारमैया की टिप्पणी पर बीजेपी ने घेरा, कहा-ये पूछने की हिम्मत है?

Karnataka News: कर्नाटक की सियासत में अक्सर तकरार देखी जाती है. पक्ष-विपक्ष किसी न किसी मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं.  इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस में धर्मांतरण को लेकर सवाल- जवाब हो रहा है. सीएम सिद्धारमैया को घेरते हुए बीजेपी ने उनसे इस्लाम में समानता के बारे में सवाल किया और सुझाव दिया कि वह अपना वामपंथी नजरिया अलग रखें. इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने ये बात कही है. 

बीजेपी के सवाल पर कर्नाटक के सीएम ने कहा कि भले ही हम कहें कि धर्मांतरण मत करो, कुछ लोग व्यवस्था के कारण ऐसा करते हैं. हमारे हिंदू समुदाय में, अगर समानता और समान अवसर होते, तो कोई धर्मांतरण क्यों करता? क्या हम छुआ-छुत लाए हैं? इस्लाम, ईसाई धर्म या किसी भी धर्म में असमानताएं हो सकती हैं. लोगों ने ऐसा किया यह उनका अधिकार है.

बीजेपी ने किया पलटवार
सीएम की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी उनके ऊपर हमलावर हो गई और कर्नाटक विधानसभा में नेता विपक्ष आर. अशोक ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर इस्लाम में समानता है, तो महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं है? अगर इस्लाम में समानता है, तो तीन तलाक पर प्रतिबंध का विरोध क्यों हुआ? अगर इस्लाम में समानता है, तो कुरान में हिंदुओं सहित गैर-मुसलमानों को काफ़िर क्यों कहा गया है? सिद्धारमैया, क्या आपमें यह पूछने का साहस है?

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्यों हिंदुओं को मारा गया?
अगर इस्लाम एक शांतिप्रिय धर्म है, अगर मुसलमानों में भाईचारे की भावना है, तो पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों के नाम क्यों पूछे, महिलाओं और बच्चों के माथे पर सिंदूर क्यों देखा, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा और सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों मारा? क्या सिद्धारमैया, आपमें यह पूछने का साहस है? इसके अलावा लिखा कि यह सच है कि हिंदू समाज में जाति प्रथा नाम की एक महामारी व्याप्त है. हिंदू समाज की कमियों को दूर करने और समय के साथ बदलाव लाने के लिए अनेक युगपुरुषों ने जन्म लिया है. 

हो रहा है काम
हिंदू समाज में स्वयं को सुधारने और बदलने की शक्ति है. बसवन्ना से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, डॉ. बी.आर. अंबेडकर से लेकर आज तक, अनेकों ने हिंदू समाज को सुधारने का काम किया है और अभी भी कर रहे हैं लेकिन इस्लाम में निहित कट्टरवाद और जिहादी मानसिकता पर सवाल उठाने और उसे सुधारने वाला कोई सुधारक पैदा नहीं हुआ है और अगर पैदा भी होता, तो मुसलमान ऐसे बदलाव को स्वीकार नहीं करते. सनातन हिंदू धर्म और हिंदुओं का अपमान करने वाले अपने वामपंथी चश्मे को उतार फेंकें और निष्पक्ष होकर सोचें.  एक ज़िम्मेदार मुख्यमंत्री के रूप में बोलना सीखें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Karnataka News

Trending news

PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
Hindi Diwas
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
PM Modi
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
;