कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप, 10 महीने में 124 पुलिसवाले सस्पेंड पर मचा बवाल

Karnatka News: कर्नाटक में पिछले 10 महीनों में 124 पुलिसकर्मी क्राइम में लिप्त पाए गए और सस्पेंड हुए हैं. बेंगलुरु में 7.11 करोड़ की दिनदहाड़े लूट का मास्टरमाइंड एक कांस्टेबल निकला है. जबकि दावणगेरे में दो सब-इंस्पेक्टर ने 80 ग्राम सोना लूट लिया. BJP ने कांग्रेस सरकार और गृह मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा है जो सुरक्षादाता हैं, वही अपराधी बन रहे हैं.”

Nov 25, 2025, 03:04 PM IST
BJP target karnatka police officers in criminal cases: कर्नाटक भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पर 'बिगड़ती' कानून-व्यवस्था को लेकर निशाना साधा.साथ ही राज्य में आपराधिक गतिविधियों में 'शामिल' होने के कारण पुलिस के सस्पेंशन की बढ़ती संख्या की ओर इशारा किया. कर्नाटक भाजपा चीफ और एमएलए बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा कि क्राइम के मामलों में 'शामिल' होने के कारण 124 पुलिसवालों का सस्पेंशन परेशान करने वाला है. उन्होंने कहा कि पिछले दस महीनों में बेंगलुरु में 124 पुलिसवालों का सस्पेंशन एक परेशान करने वाली सच्चाई को सामने लाता है.

रक्षक ही बन गए भक्षक
भाजपा नेता ने पूछा, "नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग ही तेजी से क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल पाए जा रहे हैं, जिससे एक गंभीर सवाल उठता है.इस सरकार में जनता किस तरह की सुरक्षा की उम्मीद कर सकती है?" उन्होंने कहा, "इस नाकामी की जड़ में कांग्रेस का गलत शासन है.एक बेवकूफ होम मिनिस्टर जो अंदरूनी सत्ता की लड़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन्होंने फोर्स में क्रिमिनलाइजेशन को जड़ें जमाने दी हैं." उन्होंने कहा कि कर्नाटक इस 'अव्यवस्था' और सत्ता में बैठे लोगों के जिम्मेदारी छोड़ने से बेहतर का हकदार है.

पुलिस अपराध में शामिल
भाजपा नेता ने कहा कि बेंगलुरु में एक पुलिस कांस्टेबल की भूमिका सामने आई है, जिसे 7.11 करोड़ रुपए की दिनदहाड़े हुई इस बड़ी लूट का मुख्य प्लानर माना जा रहा है.
गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन के अन्नाप्पा नाइक को कैश मैनेजमेंट सर्विसेज (सीएमएस) के पुराने कर्मचारी जेवियर के साथ गिरफ्तार किया गया.जांच करने वालों के मुताबिक, जेवियर के कंपनी छोड़ने के बाद दोनों ने छह महीने से ज्यादा समय से लूट की तैयारी कर रखी थी.

पुलिस का किन-किन मामलों में आया नाम
कर्नाटक पुलिस ने दावणगेरे जिले में सोने की लूट के एक मामले में दो सब-इंस्पेक्टर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. यह घटना मंगलवार को दावणगेरे शहर के केटीजे नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई.कारवार के एक सोने के व्यापारी विश्वनाथ अर्कसाली की शिकायत के आधार पर यह गिरफ्तारियां की गईं. पुलिस के मुताबिक, विश्वनाथ 80 ग्राम सोना लेकर दावणगेरे बस स्टॉप पर आया था.दूसरे आरोपियों से जानकारी मिलने के बाद, सब-इंस्पेक्टरों ने कथित तौर पर आईजी स्क्वाड के सदस्य बनकर सोना लूट लिया. कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल किसी भी पुलिसकर्मी को बिना किसी रहम के नौकरी से निकाल दिया जाएगा.उन्होंने सीनियर अधिकारियों को इस संबंध में कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया. (इनपुट आईएएनएस से)

