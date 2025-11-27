'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BR गवई के बयानों के बाद BJP ने कांग्रेस को घेरा

BJP: पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के बयानों के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर टिप्पणी की है. बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के कई बयानों की आलोचना भी की है. जानिए किसने क्या कहा है.
Congress: अक्सर देखा जाता है कि पक्ष-विपक्ष में किसी न किसी बात को लेकर तकरार छिड़ी रहती है. अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के 'संविधान' और 'न्यायपालिका' से जुड़े बयानों के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर लिया है. भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि बीआर गवई, अब रिटायर हो चुके हैं. ऑफिस छोड़ने के बाद उनकी बातें भारत के लोकतंत्र की भावना को दिखाती हैं.
उन्होंने कहा कि संविधान को किसी भी कीमत पर नहीं बदला जा सकता, यही हम कहते आ रहे हैं विपक्ष को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों को यह समझना चाहिए कि संविधान हमारे देश की आत्मा है, और किसी के पास इसे अपने मकसद के लिए बदलने की ताकत नहीं है. भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति की वजह से यह आरोप लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हर दिन सरकार के दबाव में काम करता है.
साथ ही साथ कहा कि अब पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के बयान के बाद स्थिति बहुत साफ हो जानी चाहिए, जस्टिस गवई अभी चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए हैं, इस लिहाज से उनका भाषण बहुत अहम है. भाजपा के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, यह स्पष्ट है कि संविधान को बदला नहीं जा सकता है और यह सभी के लिए मान्य होता है. गवई की दूसरी बात सही है कि ज्यूडिशियरी या उससे जुड़े किसी भी सिस्टम के काम में सरकार का कोई दखल नहीं है. डेमोक्रेसी ऐसे ही काम करती है. सरकार अपने दायरे में काम करती है, ज्यूडिशियरी अपने दायरे में काम करती है और ब्यूरोक्रेसी अपने दायरे में काम करती है.
भाजपा नेता प्रतुल शाह देव ने कहा कि गवई ने स्पष्ट कहा है कि संविधान खतरे में नहीं है. अब राहुल गांधी को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए. देश के 200 से ज्यादा जाने-माने लोगों ने राहुल गांधी की आलोचना की है. उन्होंने एसआईआर और 'वोट चोरी' के मुद्दों पर राहुल गांधी को गलत ठहराया है. कांग्रेस ने पहले भी 42वें संशोधन के जरिए संविधान में बदलाव करने की कोशिश की थी, उन्होंने संविधान को बदलने की कोशिश की. गौरतलब है कि जब विपक्ष लगातार संवैधानिक संस्थानों से सवाल पूछ रहा है और न्यायपालिका पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगा रहा है, इसी बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कई बातों को स्पष्ट किया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संविधान खतरे में नहीं है. बीआर गवई ने यह भी कहा कि सरकार का ज्यूडिशियरी में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है. (आईएएनएस)
