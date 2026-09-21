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'मुस्लिम लीग पार्टी बन चुकी है कांग्रेस', हामिद अंसारी के बहाने BJP ने बोला तीखा हमला; राहुल गांधी को भी घेरा

बीजेपी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग बन गई है. त्रिवेदी ने कहा कि हामिद अंसारी के इस खुलासे से वर्तमान कांग्रेस का आडियोलॉजिकल कैरेक्टर सामने आ गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 21, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 01:11 PM IST
'मुस्लिम लीग पार्टी बन चुकी है कांग्रेस', हामिद अंसारी के बहाने BJP ने बोला तीखा हमला; राहुल गांधी को भी घेरा
Image Credit: बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया. (फोटो- एआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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