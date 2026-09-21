'मुस्लिम लीग पार्टी बन चुकी है कांग्रेस', हामिद अंसारी के बहाने BJP ने बोला तीखा हमला; राहुल गांधी को भी घेरा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार (21 सितंबर) को कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने दावा किया कि पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी के हाल ही में जवाहरलाल नेहरू के विचारों के जिक्र ने विपक्षी पार्टी की सोच को पूरी तरह से सामने ला दिया है.
दरअसल, पूरा मामला देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक बयान से जुड़ा है. उन्होंने एजी नूरानी मेमोरियल लेक्चर में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक पुराने कथन का जिक्र किया था. इसी के बाद बीजेपी उनपर हमलावर है. इसी कड़ी में सुधाशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.
दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश के पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने साल 2019 में लिखी एक किताब का जिक्र किया. किताब के अनुसार, नेहरू जी कह रहे हैं कि उनके लिए कम्यूनिज्म उतना बड़ा खतरा नहीं है, जितना हिंदू नेशनलिज्म है. इसके लिए मैं हामिद अंसारी जी को बधाई दूंग, उन्होंने इस बयान के बाद तीन बहुत जरूरी काम किए हैं.
बीजेपी सांसद ने दावा किया कि हामिद अंसारी के इस खुलासे से वर्तमान कांग्रेस का आडियोलॉजिकल कैरेक्टर और किनारे की पॉलिटिकल बातों के साथ उनका जुड़ाव सामने आ गया.
Why did Rahul Gandhi say in Washington that the BJP is communal and the Muslim League is absolutely secular?
According to WikiLeaks, Rahul Gandhi said to the American Ambassador that the Hindu uprising is a bigger threat than the LeT.
-Dr. @SudhanshuTrived
— BJP LIVE (@BJPLive) September 21, 2026
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सबसे कांग्रेस नेता ने यह बात सामने ला दी है कि कांग्रेस इस समय पूरी तरीके से मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है. दूसरा हामिद अंसारी ने कहा कि नेहरू दी के अनुसार, कम्युनिज्म वाकई एक खतरा था. वहीं, कांग्रेस आक अल्ट्रा-लेफ्ट की ओर बढ़ चुकी है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हामिद अंसारी की बात से यह क्लियर हो जाता है कि LoP राहुल गांधी की बातों में जो बातें दिखती हैं, उनकी कहानी उनके खानदान में छिपी है.
गौरतलब है कि हाल में देश के पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की बातों का जिक्र किया. हामिद अंसारी ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की भारत के लिए खतरे वाली टिप्पणी का जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने दिवंगत संवैधानिक विशेषज्ञ और लेखक एजी नूरानी किताब, 'द आरएसएस: ए मेनेटस टू इंडिया' में उठाई बातों का जिक्र किया.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंसारी ने नूरानी की 2019 की किताब की प्रस्तावना में कही बातों को याद किया. उन्होंने कहा कि 'द RSS: ए मेनेस टू इंडिया' 2019 में पब्लिश हुई किताब का टाइटल था. प्रस्तावना की शुरुआती लाइनें, जहां एजी नूरानी ने एक दोहे का इस्तेमाल किया था, आज भारत में मुसलमानों के बीच जो भावना है, उसे दिखाती हैं.
उन्होंने बताया कि उसी प्रस्तावना में उन्होंने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की मीटिंग में पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की बातों का जिक्र किया. बताया गया था कि नेहरू ने चेतावनी दी थी कि भारत के लिए असली खतरा कम्युनिज्म नहीं, बल्कि हिंदू राइट-विंग कम्युनलिज्म है. (इनपुट- एएनआई)