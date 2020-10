जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन पर BJP ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कही ये बात

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने जमात-ए-इस्लामी (Jamaat-e-Islami Hind) और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के साथ समझौतों को लेकर कांग्रेस (Congress) पार्टी पर निशाना साधा है. नकवी ने कांग्रेस पर रेडिकलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से भी जमात को लेकर हमला बोला है.

नकवी ने कहा, 'जब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ा था उस वक्त वहां कांग्रेस से ज्यादा जमात-ए-इस्लामी के झंडे दिखाई दे रहे थे.' उन्होंने आरोप लगाया कि जमात-ए-इस्लामी और PFI जैसे संगठनों के जरिए कांग्रेस रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रही है. नकवी ने कहा, 'जमात-ए-इस्लामी और PFI के साथ भी जो समझौते दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि उसमें कौन सी मजबूरी है?'

Congress party which calls itself secular is sponsoring radicalism. They tweet different questions for us, but they should clarify their stance on their plans with the Jamaat-e-Islami, PFI & other such elements: Mukhtar Abbas Naqvi, Union Minority Minister & BJP leader pic.twitter.com/meZjv7fGht

— ANI (@ANI) October 25, 2020